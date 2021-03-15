Прокуратура в третий раз пытается отменить оправдательный приговор вологодскому врачу-анестезиологу Алексею Смирнову

Прокуратура Вологодской области в третий раз направила жалобу на оправдательный приговор Вологодского областного суда врачу Алексею Смирнову, которого обвиняли в смерти пятилетней пациентки. Об этом NewsVo стало известно из собственных источников.

В тексте жалобы, подпись под которой поставил заместитель прокурора Вологодской области, старший советник юстиции Тофик Ашурбеков, ведомство, по сути, обвиняет суд в предвзятости.

— Полагаем, что приговор суда апелляционной инстанции подлежит отмене в связи с тем, что после факта вынесения третьего по счету оправдательного приговора у стороны обвинения появились основания полагать, что судья лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе данного уголовного дела. (…) В данном случае полагаем, что объективность и беспристрастность суда при принятии судебных решений утрачена в силу корпоративных солидарности и интересов, — говорится в жалобе (ред. - текст документа имеется в распоряжении NewsVo).

Примечательно, что жалобу подписал тот же сотрудник прокуратуры, который в ноябре 2019 года, после первого оправдательного приговора, официально от имени государства приносил доктору извинения в связи с реабилитацией.

В начале февраля корреспондент NewsVo на пресс-конференции прокурора Вологодской области Александра Гринева спросил, будут ли они в третий раз обжаловать оправдательный приговор врачу Алексею Смирнову. Тогда в ведомстве еще не знали, будут ли обжаловать приговор. Однако в итоге, судя по всему, приняли такое решение.

— Решение суда оглашено, но нами пока не получено в письменном виде. Мотивация непонятна. Когда получим решение суда, будем изучать, принимать решение — обжаловать, не обжаловать. Мы считаем, что суд, оправдывая подсудимого, дает неверную оценку доказательств обвинения, обосновывает свои выводы результатами повторной экспертизы об отсутствии врачебной ошибки, которая, по мнению обвинения, противоречит материалам дела и собранным доказательствам, — пояснил тогда прокурор.

Как ранее сообщал Newsvo, в 2017 году доктор Смирнов не смог спасти ребенка с пороком сердца от пневмонии, в его работе нашли нарушения, и в октябре 2018 года Вологодский городской суд назначил врачу наказание в виде двух лет лишения свободы. В декабре 2018 года областной суд, рассматривая апелляционную жалобу на приговор, удовлетворил ходатайство со стороны защиты о проведении повторной экспертизы по делу, в Новгороде.

Ее результаты озвучили 23 октября 2019 на заседании Вологодского областного суда. После изучения медицинской документации новгородские эксперты пришли к выводу, что Алексеем Смирновым были последовательно «выполнены все этапы оказания медицинской помощи» ребенку с пневмонией, утвержденные Минздравом.

Однако сторона обвинения не согласилась с результатами повторной экспертизы и сначала требовала вызвать на суд для опроса всех семерых экспертов (ходатайство было отклонено), а потом заявила ходатайство о признании нового заключения ненадлежащим доказательством якобы из-за имеющихся в тексте противоречий. Прокурор требовал назначить еще одну, новую экспертизу по делу и провести ее в Москве. Это ходатайство также было отклонено.

В итоге областной суд установил, что между действиями врача и гибелью девочки, которую привезли в медучреждение с пневмонией, нет связи. 31 октября 2019 года был вынесен оправдательный приговор. За Алексеем Смирновым даже признали право на реабилитацию.

Тем не менее, позже прокурор Вологодской области и потерпевшая сторона подали кассационную жалобу, в которой просили суд отменить оправдательный приговор Вологодского областного суда и направить дело на новое апелляционное рассмотрение. По результатам рассмотрения жалобы Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменил оправдательный приговор и вернул дело в Вологодский областной суд, чтобы его рассмотрел новый состав судей. Летом 2020 года вологодский суд вновь оправдал доктора. Позже родители умершей девочки и прокуратура вновь направили жалобу на оправдательный приговор.

В октябре 2020 года Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге во второй раз отменил оправдательный приговор доктору Смирнову. Дело врача опять вернули на рассмотрение в Вологду. 18 января 2021 года областной суд рассмотрел материалы дела и вновь оправдал Алексея Смирнова.