Кассационный суд отменил оправдательный приговор врачу из Вологды, обвиняемому в гибели пациентки

Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменил оправдательный приговор анестезиологу из Вологды Алексею Смирнову. Дело доктора, которого обвиняли в гибели пятилетней пациентки, вновь направят на рассмотрение в Вологодский областной суд.

— В кассационной жалобе прокурор Вологодской области и потерпевшая сторона просили суд отменить оправдательный приговор Вологодского областного суда и направить дело на новое апелляционное рассмотрение. Судебная коллегия по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции, проверив материалы уголовного дела, изучив доводы кассационной жалобы и кассационного представления, отменила апелляционный приговор областного суда и направила дело на новое апелляционное рассмотрение в судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда в ином составе судей, — сообщается на сайте Третьего кассационного суда.

Как ранее сообщал Newsvo, в 2017 году доктор Смирнов не смог спасти ребенка с пороком сердца от пневмонии, в его работе нашли нарушения, и в октябре 2018 года Вологодский городской суд назначил врачу наказание в виде двух лет лишения свободы. В декабре 2018 года областной суд, рассматривая апелляционную жалобу на приговор, удовлетворил ходатайство со стороны защиты о проведении повторной экспертизы по делу, в Новгороде.

Ее результаты озвучили 23 октября на заседании Вологодского областного суда. После изучения медицинской документации новгородские эксперты пришли к выводу, что Алексеем Смирновым были последовательно «выполнены все этапы оказания медицинской помощи» ребенку с пневмонией, утвержденные Минздравом.

Однако сторона обвинения не согласилась с результатами повторной экспертизы и сначала требовала вызвать на суд для опроса всех семерых экспертов (ходатайство было отклонено), а потом заявила ходатайство о признании нового заключения ненадлежащим доказательством якобы из-за имеющихся в тексте противоречий. Прокурор требовал назначить еще одну, новую экспертизу по делу и провести ее в Москве. Это ходатайство также было отклонено.

В итоге областной суд установил, что между действиями врача и гибелью девочки, которую привезли в медучреждение с пневмонией, нет связи. 31 октября 2019 года был вынесен оправдательный приговор. За Алексеем Смирновым даже признали право на реабилитацию, а в конце ноября 2019 года ему пришло письмо с официальным извинением из прокуратуры Вологодской области.

NewsVo планирует получить комментарий ведомства, по какой причине была подана кассация.