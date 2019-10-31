Областной суд в Вологде оправдал осужденного за гибель пациентки врача Алексея Смирнова

31.10.2019 [Общество]

Областной суд установил, что  между действиями врача Вологодской областной больницы Алексея Смирнова и гибелью девочки, которую привезли в медучреждение с пневмонией, нет связи.

«Приговор Вологодского городского суда от 8 октября 2018 года в отношении Смирнова Алексея Дмитриевича отменить, постановить оправдательный приговор. Смирнова Алексея Дмитриевича оправдать по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (…) в связи с отсутствием в его действиях состава данного преступления», — озвучил решение заместитель председателя Вологодского областного суда Сергей Инюкин.

Кроме того, за доктором признано право на реабилитацию. 

Как ранее сообщал Newsvo, в 2017 году доктор Смирнов не смог спасти ребенка с пороком сердца от пневмонии, в его работе нашли нарушения, и в октябре 2018 года Вологодский городской суд назначил врачу наказание в виде двух лет лишения свободы.  В декабре 2019 года областной суд, рассматривая апелляционную жалобу на приговор, удовлетворил ходатайство со стороны защиты о проведении повторной экспертизы по делу, в Новгороде.

Ее результаты озвучили 23 октября на заседании Вологодского областного суда. После изучения медицинской документации новгородские эксперты пришли к выводу, что Алексеем Смирновым были последовательно «выполнены все этапы оказания медицинской помощи» ребенку с пневмонией, утвержденные Минздравом.

Судья оглашает решение. Фото NewsVo

Недостатки, выявленные в работе доктора экспертизой, касаются, в основном, ведения медицинской документации — малоинформативные записи дежурного реаниматолога, неполное формулирование сопутствующего диагноза, отсутствие записи о времени проведения ЭКГ, а также отсутствие записи о проведении консилиума врачей при назначении взрослого сердечного препарата (в отдельных случаях он может применяться у несовершеннолетних). Еще один дефект назван в экспертизе «дефектом обследования» — к ребенку не пригласили пульмонолога для осмотра.

В то же время эксперты отмечают, что сочетание проблем с сердцем и прогрессирующей пневмонии у ребенка «не дают основание комиссии экспертов в данном случае гарантировать развитие благоприятного исхода, в том числе и при отсутствии выявленных дефектов оказания медпомощи». Эксперты также отметили, что установить прямую причинно-следственную связь между выявленными дефектами оказания медпомощи и смертью ребенка невозможно, так как неполно было произведено патологоанатомическое исследование.

Однако сторона обвинения не согласилась с результатами повторной экспертизы и сначала требовала вызвать на суд для опроса всех семерых экспертов (ходатайство было отклонено), а потом заявила ходатайство о признании нового заключения ненадлежащим доказательством якобы из-за имеющихся в тексте противоречий. Прокурор требовал назначить еще одну, новую экспертизу по делу и провести ее в Москве. Это ходатайство  также было отклонено.

Защитники Алексея Смирнова, напротив, ходатайствовали о прекращении уголовного преследования и оправдании доктора в связи с тем, что, согласно  заключению повторной экспертизы, между его действиями и гибелью девочки нет связи.

Тэги: суд, здравоохранение
Сюжет: Дело врача-анестезиолога Алексея Смирнова

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