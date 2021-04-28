Коронавирусный кризис не коснулся: депутаты Вологодской и Череповецкой гордум отчитались о своих доходах

Наталья Рюмина

Депутаты Вологодской и Череповецкой гордум отчитались о своих доходах. NewsVo проанализировал опубликованные данные и выяснил, кто из народных избранников заработал больше остальных в 2020 году. И как парламентарии проявили себя за указанный период.

Кризис не для всех

В Вологодской городской думе самыми богатыми депутатами оказались Алла Климова с доходом в 49 494 338 рублей и Константин Шепель с доходом в 49 413 042 рубля. Алла Климова занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. В разгар пандемии ее фирмы поставляли аппараты ИВЛ в больницы региона. Доход Климовой, по сравнению с прошлым годом, вырос на 10 миллионов рублей. Женщина была замечена в двух разбирательствах о закупках с нарушением закона.

Так в 2019 году Вологодский городской суд вынес приговор в отношении бывшей управляющей вологодского отделения Фонда социального страхования РФ Натальи Медведевой. Женщина заключала контракты с «нужными» фирмами, а именно со своей подругой Аллой Климовой. Общая сумма закупок по незаконным сделкам составила 35 миллионов рублей, сообщала прокуратура Вологодской области в октябре 2019 года.

В прошлом году фирма Аллы Климовой ООО «Медфарма-сервис» отметилась в проверке УФАС. Ведомство выяснило, что фирма выиграла контракт на поставку моюще-дезинфицирующего оборудования у Вологодской областной больницы в конкурсе, условия которого были "подбиты" под определенного поставщика.

Алла Климова ведет прием жителей. Фото из группы регионального отделения партии «Единая Россия», март 2020 года.

А еще именно Алла Климова продала братьям Бухманам аппараты ИВЛ, которые бизнесмены подарили области.

Доходы Константина Шепеля также выросли почти в три раза. Он владеет несколькими заводами. На третьем месте по доходам за 2020 год оказался Михаил Тихомиров. Он заработал 36 738 750 рублей.

Владимир Корытин, который недавно стал фигурантом громкого дела о покушении на мошенничество, заработал в 2020 году более 9 миллионов рублей.

По версии следствия, в апреле 2020 года Корытин предложил помощь предпринимателю, в отношении которого правоохранительными органами было возбуждено дело о причинении имущественного ущерба. Депутат пообещал помочь закрыть дело за миллион рублей. Но пояснил предпринимателю, что еще 14 миллионов надо будет отдать правоохранительным органам. Все 15 миллионов на самом деле Корытин планировал забрать себе. Что сподвигло депутата на такой поступок, остается только догадываться. Ведь его доход в 2020 году составил 9 290 629 рублей, его супруга заработала более 14 миллионов рублей.

Прибыльным делом оказались и займы. Так, депутат Вологодской гордумы Максим Петров, заработал в 2020 году 13 956 927 рублей, на сайте парламента сообщается, что это доход, полученный по договорам займа и уступкам права требования.

Вообще Максим Петров разбирается в займах. В прошлом году "Вологодская правда" писала о том, что Петрова проверят на причастность к хищению крупных сумм из банка «Северный кредит». Мать депутата Людмила Петрова уже находится под следствием по этому же уголовному делу в качестве подозреваемой.

Максим Петров. Фото со страницы депутата в соцсети.

У некоторых депутатов доходы упали. Например, у депутата Алексея Коновалова. NewsVo в прошлом году заподозрил депутата в превышении скорости на трассе в Ярославской области.

На странице Коновалова в Facebook 15 февраля 2020 года было выложено видео, на котором «кто-то» желал всем хороших выходных, а приборная панель на машине показывала 140 км в час. Автомобиль ехал по дороге через населенный пункт Подвязново в Ярославской области. В этом месте (тот участок пути, что попал на видео) действует ограничение скорости — не более 90 км/ч. Между тем, Алексей Коновалов сказал, что автомобиль не его и за рулем не он. На видео была видна панель от Audi Q8. Такая же машина по декларации находится в собственности депутата, ее стоимость более 5 миллионов рублей. Почти весь доход Коновалова за 2019 год. В этом году он заработал 1 946 598 рублей, благодаря накоплениям за прошлые годы и займу.

Глава города Вологды и председатель Гордумы Юрий Сапожников заработал в 2020 году 4 695 063 рубля. Напомним, что он получает за свою работу деньги из бюджета, в отличие от остальных депутатов.

Скромность по-череповецки

А вот глава города Череповца Маргарита Гусева заработала меньше главы областной столицы почти на миллион. Ее доход составил 3 677 656 рублей. Таких больших доходов, как у депутатов Вологды, вообще ни у кого в Череповце нет. Самый большой доход среди народных избранников Череповецкой гордумы оказался у Павла Филимонова – он составил 12 573 910 рублей (в 2019 году Филимонов заработал 50 млн рублей) В отличие от вологодских депутатов череповецкие обладатели больших доходов не сами занимаются бизнесом, а работают «на дядю». Так, Павел Филимонов является исполнительным директором ЗАО «Росстрой».

На втором месте по доходам в Череповце оказался Олег Рязанов. Он заработал 11 883 946 рублей. Его доход по сравнению с прошлым годом вырос на 4 миллиона рублей. Олег Рязанов является начальником капитального строительства коксовых батарей дирекции по крупным инвестиционным проектам АО «Северсталь Менеджмент».

Череповецкие депутаты любят активный отдых. Например, у Михаила Колбиченкова, который стоит на третьем месте по уровню доходов, есть снегоболотоход. Заработок депутата в прошлом году составил 8 108 808 рублей. Он также является частью руководящего звена ПАО «Северсталь».

Такие диковинки, как снегоболтоход, есть еще у двух депутатов Череповца, а трое балуют себя снегоходами.

Хотя в любви к роскоши депутатов-череповчан обвинить нельзя, все же есть одна девушка, которая отметилась наличием трех машин, стоимость которых может превышать ее доход.

Любовь Царева - экономист в ООО «СевЗапСбыт» - увеличила свой доход в 2020 году с 2 миллионов до 5 миллионов. В автопарке девушки 3 машины - Mazda CX-5, Maserati Levante и Мерседес Бенц G 500. Самая дешевая из них – первая, стоит около двух миллионов рублей. Вторая – около 5 миллионов рублей. А третью, которая появилась в собственности депутата Царевой в прошлом году, салоны предлагают от 10 миллионов рублей. Супруг в декларации у Царевой не указан.

Уровень доходов других депутатов Гордум Вологды и Череповца можно оценить, изучив файлы с отчетом. Вот ссылки: Вологодская городская дума и Череповецкая городская дума.