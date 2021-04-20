Вологодская областная больница нарушила закон при покупке моюще-дезинфицирующего оборудования

19 апреля «Вологодская областная клиническая больница» не смогла оспорить в Арбитражном суде решение антимонопольной службы о признании медучреждения виновным в нарушении закона о госзакупках. Речь идет об аукционе по поиску подрядчика на поставку моюще-дезинфицирующего оборудования, объявленном организацией летом прошлого года. Его выиграла ООО «Медфарма-сервис» (учредитель — депутат Гордумы Вологды от партии «Единая Россия» Алла Климова). Организация должна была заработать на поставке устройств 38,5 млн рублей, однако на действия заказчика была подана жалоба.

ООО «Фармстандарт-Медтехника» из Москвы обратило внимание антимонопольщиков на то, что в техническом задании закупки были прописаны такие характеристики товара, которым соответствует единственная модель одного производителя «БМТ Медикал Технолоджи с. р. о.», а именно: машина моюще-дезинфицирующая UNICLEAN SL M10-2 производства «БМТ Медикал Технолоджи с. р. о.». Больница с такой претензией не согласилась, посчитав, что предъявленным требованием соответствует еще одна моюще-дезинфицирующая машина - Steelco DS 800, производитель Steelco SPA, Италия. Однако в УФАС поставили под сомнение информацию о том, что товар Steelco соответствует требованиям - поставщик оборудования сообщил, что некоторым параметрам вышеуказанной закупки эта машина не соответствует.

В итоге УФАС по Вологодской области выдало медучреждению предписание отменить результаты аукциона. Областная больница не согласилась и направила жалобу в суд, в которой просила отменить решение антимонопольной службы. В удовлетворении иска было отказано.