«И автомобиль не мой, и за рулем - не я». Депутат Алексей Коновалов прокомментировал видео с нарушением скорости

18.02.2020 [Общество]

Депутат городской думы Вологды от "Единой России" Алексей Коновалов прокомментировал видео с нарушением правил дорожного движения, которое появилось на его странице в Facebook 15 февраля. Напомним, новость об этом была опубликована на Newsvo, потом чего её перепечатали другие СМИ.

Запись появилась в сториз на странице Алексея Коновалова в Facebook: на видео снимающий едет со скоростью 140 км в час и желает всем хороших выходных. Сториз - это опция в Facebook, которая доступна для просмотра на странице пользователя в течение 24 часов, поэтому вскоре запись исчезла, но Newsvo успел снять её на видео. Судя по всему, автомобиль ехал по дороге через населенный пункт Подвязново в Ярославской области. В этом месте (тот участок пути, что попал на видео) действует ограничение скорости - не более 90 км/ч.

Между тем, Алексей Коновалов сказал, что автомобиль не его и за рулем не он:

- Конечно, утка. У меня машина вообще белая. Здесь (на видео) и автомобиль не мой, и за рулем - не я, - прокомментировал депутат это видео телеканалу "Рен ТВ".

По словам депутата, после публикации ролика к нему не обращались сотрудники правоохранительных органов.

- Автомобиль не мой. За рулем не я, а другой человек. Я не нарушаю. Я законопослушный гражданин, - добавил Коновалов.

Каким образом запись, выложенная на его личной странице в соцсети, может быть "уткой", депутат не пояснил, равно как и само появление там этого видео.

По видеозаписи с нарушением скорости можно сказать, что она она, скорее всего, снималась с места водителя. Или Алексей Коновалов хочет сказать, что сидел в этот момент на заднем сидении, снимал это видео и не сообщил в полицию о нарушении ПДД?

Тэги: депутаты, гордума, ПДД

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Депутат-единоросс из Вологды выложил в соцсеть видео, как едет с превышением скорости
В Вологду закупили фарш, мясо для которого продала ритуальная фирма из Ярославской области
Асфальт для депутата: как ФАМ в Вологде используют в предвыборных целях
В Череповце вандалы уничтожили ледяные скульптуры к 75-летию победы в ВОВ
Заместитель главного судебного пристава Вологодской области незаконно заключал госконтракты с фирмой супруги
С 1 июля в Вологодской области снова вырастут тарифы ЖКХ
Присяжные признали опекунов Степы Кукина из Вологды виновными в гибели мальчика
Замеры накапливаемого мусора в Вологодской области хотят провести без участия жителей?
10 млрд рублей планируют потратить на расширение трассы «Вологда-Новая Ладога»
74 дома в центре Вологды отключили от отопления из-за ремонтных работ
18.02.2020 [Общество]

«И автомобиль не мой, и за рулем - не я». Депутат Алексей Коновалов прокомментировал видео с нарушением скорости

203
0
17.02.2020 [Общество]

Правительство Вологодской области планирует потратить 8 млн рублей на покупку четырех машин

1898
4
17.02.2020 [Общество]

В Череповце ищут четырех подростков, уничтоживших ледяные скульптуры к 75-летию победы в ВОВ

2273
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«И автомобиль не мой, и за рулем - не я». Депутат Алексей Коновалов прокомментировал видео с нарушением скорости
В Вологде участковый выстрелил в бездомную собаку из табельного оружия
Выставка современной каллиграфии откроется в Вологодском музее-заповеднике 20 февраля
В Череповецком районе пенсионер застрелил дочь из ружья и покончил с собой
В Вологде суд оштрафовал напавшего на посетителя охранника «Огней Сухоны»
Череповчанину грозит пожизненный срок за оборудование нарколаборатории в квартире
Вологодские спортсмены завоевали две золотых медали на Первенстве России по гиревому спорту
 


14.02.2020 [Общество]

Замеры накапливаемого мусора в Вологодской области хотят провести без участия жителей?

3373
0
18.02.2020 [БлогоVO]

Его уже нет, сожгли

86
0
17.02.2020 [Обзор Прессы]

Улетевший в небо. День памяти Александра Башлачева

473
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика