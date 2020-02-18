«И автомобиль не мой, и за рулем - не я». Депутат Алексей Коновалов прокомментировал видео с нарушением скорости

Депутат городской думы Вологды от "Единой России" Алексей Коновалов прокомментировал видео с нарушением правил дорожного движения, которое появилось на его странице в Facebook 15 февраля. Напомним, новость об этом была опубликована на Newsvo, потом чего её перепечатали другие СМИ.

Запись появилась в сториз на странице Алексея Коновалова в Facebook: на видео снимающий едет со скоростью 140 км в час и желает всем хороших выходных. Сториз - это опция в Facebook, которая доступна для просмотра на странице пользователя в течение 24 часов, поэтому вскоре запись исчезла, но Newsvo успел снять её на видео. Судя по всему, автомобиль ехал по дороге через населенный пункт Подвязново в Ярославской области. В этом месте (тот участок пути, что попал на видео) действует ограничение скорости - не более 90 км/ч.

Между тем, Алексей Коновалов сказал, что автомобиль не его и за рулем не он:

- Конечно, утка. У меня машина вообще белая. Здесь (на видео) и автомобиль не мой, и за рулем - не я, - прокомментировал депутат это видео телеканалу "Рен ТВ".

По словам депутата, после публикации ролика к нему не обращались сотрудники правоохранительных органов.

- Автомобиль не мой. За рулем не я, а другой человек. Я не нарушаю. Я законопослушный гражданин, - добавил Коновалов.

Каким образом запись, выложенная на его личной странице в соцсети, может быть "уткой", депутат не пояснил, равно как и само появление там этого видео.

По видеозаписи с нарушением скорости можно сказать, что она она, скорее всего, снималась с места водителя. Или Алексей Коновалов хочет сказать, что сидел в этот момент на заднем сидении, снимал это видео и не сообщил в полицию о нарушении ПДД?