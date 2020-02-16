Депутат-единоросс из Вологды выложил в соцсеть видео, как едет с превышением скорости

Депутат гордумы Вологды Алексей Коновалов выложил в соцсеть видео, в котором во время движения по трассе нарушается скоростной режим. Запись появилась в сториз на странице Коновалова в Facebook: видно, как снимающий едет со скоростью 140 км в час. Депутат желает всем хороших выходных.

Пункт 10.2 и 10.3 правил дорожного движения разрешают в населенных пунктах движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а в жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях не более 20 км/ч., вне населенных пунктов разрешается движение легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т, на автомагистралях позволяется со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах - не более 90 км/ч.

Судя по всему, депутат ехал по дороге через населенный пункт Подвязново в Ярославской области. В этом месте (тот участок пути, что попал на видео) действует ограничение скорости - не более 90 км/ч.

В статье 12.9 КоАП РФ сказано, что превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 километров в час влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

Алексей Коновалов - депутат Вологодской гордумы от "Единой России", директор ООО «Технология». В 2012 году газета "Премьер" писала о его причастности к истории с групповым изнасилованием в Соколе. Перед сентябрьскими выборами в гордуму в 2019 году Алексей Коновалов около месяца «боролся» с пнем возле детской поликлиники на улице Гоголя. Судя по постам ВКонтакте, его вполне устраивает, что муниципальной управляющей компанией "Фрязиново" на округе 10 теперь управляют люди из Курска.