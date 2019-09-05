Экс-главу вологодского Фонда соцстраха будут судить за фиктивные аукционы по закупке подгузников для инвалидов

В Вологде бывшая управляющая вологодского отделения Фонда социального страхования РФ предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями при госзакупках.



По данным следствия, женщина обеспечивала беспрепятственное заключение государственных контрактов между отделением Фонда и организациями, к деятельности которых имеет непосредственное отношение её близкая подруга. Для этого обвиняемая вносила в аукционную документацию заведомо не исполнимые для других участников рынка требования. В итоге контракты в ходе электронных аукционов заключались с «нужными» фирмами. Общая сумма закупок по незаконным сделкам составила 35 миллионов рублей.

«В результате преступных действий обвиняемой ограничен круг участников электронных аукционов, чем существенно нарушены права и законные интересы граждан и организаций (субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций), охраняемые интересы общества и государства, подорван авторитет Фонда», — сообщает прокуратура Вологодской области.

Обвиняемой грозит до 4 лет тюрьмы. Уголовное дело направлено в суд.