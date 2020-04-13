Три аппарата ИВЛ, которые «Plarix» подарил Вологде, были куплены у депутата гордумы

Депутат Вологодской городской думы Алла Климова продала три аппарата ИВЛ со склада своей фирмы в областную больницу. Оборудование было приобретено на деньги братьев Бухманых.

Ранее NewsVo сообщал, что уроженцы Вологды, основатели компании-разработчика игр Playrix Дмитрий и Игорь Бухманы, выделили 100 млн рублей на борьбу с коронавирусом в России. 25 млн из этой суммы решено было направить в Вологодскую область. Выяснилось, что три аппарата ИВЛ для Вологодской областной больницы были куплены на деньги Plarix у депутата Вологодской городской Думы от «Единой России» Аллы Климовой, которая также владеет вологодской компанией «Медфарма».

Оборудование Алла Климова незадолго до карантина приобрела в США. Продажу трех аппаратов ИВЛ вологодским больницам депутат анонсировала так, как будто она их пожертвовала.

«Когда стало понятно, что в мире началась пандемия, ко мне стали поступать предложения как от столичных больниц, так и от частных предпринимателей, которые готовы были купить аппараты в несколько раз выше рыночной цены. Но, понимая, что и Вологодской области нужно быть готовыми к наступлению болезни, я отказалась. В конце –концов, со мной через коллег — депутатов связались представители компании Playrix, которые приобрели три аппарата. В пятницу, 3 апреля аппараты были перевезены в Областную больницу N 1, где есть все возможности подключения и работы этой сложной техники», — рассказала депутат журналистам ИА «Ранпресс».

В сведениях о доходах и расходах городских депутатов есть информация о том, что Алла Климова заработала в 2018 году 33 миллиона рублей. В прошлом году женщина была замешана в уголовном деле, связанном с госконтрактами.

Так, в октябре 2019 года Вологодский городской суд вынес решение по делу бывшей управляющей вологодского отделения Фонда социального страхования РФ Натальи Медведевой. Ее судили по статье 285 УК РФ за злоупотребление полномочиями при проведении госзакупок подгузников для инвалидов. Медведева обеспечивала беспрепятственное заключение государственных контрактов между отделением Фонда и организациями, к деятельности которых имеет непосредственное отношение её близкая подруга. Выяснилось, что близкая подруга — это депутат Вологодской гордумы от «Единой России» Алла Климова. В обвинении прокурора, которое было зачитано в суде 14 октября, было указано, что Наталья Медведева действовала в ее интересах, заключая контракты с фирмами, которыми руководит Климова.

Для этого обвиняемая вносила в аукционную документацию заведомо не исполнимые для других участников рынка требования. В итоге контракты в ходе электронных аукционов заключались с «нужными» фирмами. Общая сумма закупок по незаконным сделкам составила 35 миллионов рублей, сообщала прокуратура Вологодской области.

В итоге по ходатайству защиты уголовное преследование Медведевой было прекращено, бывшую чиновницу оштрафовали на 40 тысяч рублей, сообщала объединенная пресс-служба судов Вологодской области.