Половину стоимости детской путёвки в летние лагеря компенсирует государство в этом году

Половину стоимости путёвки в детский летний лагерь в этом году родителям компенсирует государство. Об этом накануне в обращении к Федеральному собранию сказал Владимир Путин.
– Особое внимание мы должны уделить здоровью наших детей, – цитирует речь президента ТАСС. – Ведь именно в детстве на многие годы вперед закладывается основа здоровья. Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь.
NewsVo также рассказывал, что в обращении к Федеральному собранию Владимир Путин предложил ввести:
- ежемесячные выплаты детям из неполных семей в возрасте от 8 до 16 лет,
- ежемесячные выплаты для беременных женщин – в среднем по стране 6350 рублей в месяц,
- выплату больничного по уходу за ребёнком до 7 лет в размере 100% от заработка,
- единовременную выплату 10 тысяч рублей на каждого российского школьника в августе этого года.