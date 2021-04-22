Половину стоимости детской путёвки в летние лагеря компенсирует государство в этом году

22.04.2021 [Общество]

Половину стоимости путёвки в детский летний лагерь в этом году родителям компенсирует государство. Об этом накануне в обращении к Федеральному собранию сказал Владимир Путин.

– Особое внимание мы должны уделить здоровью наших детей, – цитирует речь президента ТАСС. – Ведь именно в детстве на многие годы вперед закладывается основа здоровья. Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь.

NewsVo также рассказывал, что в обращении к Федеральному собранию Владимир Путин предложил ввести:

Тэги: дети, путевки, отдых

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