Единовременную выплату 10 тысяч рублей получат родители на каждого российского школьника в августе

Единовременную выплату размером 10 тысяч рублей получат в августе этого года родители на каждого ребёнка-школьника. Эта мера распространится и на тех детей, которые в этом году пойдут в первый класс. Об этом Президент Владимир Путин сказал в обращении к Федеральному собранию 21 апреля.

– В период эпидемии все наши решения были направлены на поддержку граждан. Но понимаю, что и сейчас многим, многим непросто. Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдем. Но этого еще не произошло. И в этой связи предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно: по 10 тысяч рублей на всех школьников. И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу, – цитирует речь Президента ТАСС.

Ранее NewsVo рассказывал о новой ежемесячной выплате для беременных женщин. В среднем по стране ее размер составит 6350 рублей в месяц; о том, что больничный по уходу за ребёнком до 7 лет включительно в России будет оплачиваться в размере 100% от заработка; а также о том, что ежемесячная выплата на детей от 8 до 16 лет из неполных семей в среднем по стране составит 5650 рублей.

