Путин пообещал новые выплаты беременным женщинам

Президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию 21 апреля озвучил инициативу о введении выплат беременным женщинам.

«Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату. В среднем по стране ее размер составит 6350 рублей в месяц», — цитирует президента «Российская газета».

Путин подчеркнул: важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, общества, «чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги».