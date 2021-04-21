Ежемесячные выплаты детям из неполных семей в возрасте от 8 до 16 лет будут введены 1 июля

21.04.2021 [Общество]

Ежемесячные выплаты на детей от 8 до 16 лет, воспитывающихся в неполных семьях, будут введены в России с 1 июля этого года. Размер такой выплаты в среднем по стране составит 5650 рублей. Об этом сообщил Президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию 21 апреля. 

– Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама и папа в одиночку воспитывают ребенка. Поэтому с 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей, – цитирует речь Президента ТАСС. – Всегда трудно воспитывать ребенка в неполной семье. Причин здесь может быть огромное количество. Дело не в причинах, дело в том, чтобы детей поддержать. Особенно трудно, когда такая семья находится в непростой материальной ситуации, тем более, когда дети идут в школу, и расходы семейного бюджета объективно становятся больше.

Ранее NewsVo рассказывал, о новой ежемесячной выплате для беременных женщин. В среднем по стране ее размер составит 6350 рублей в месяц. А также о том, что больничный по уходу за ребёнком до 7 лет включительно в России будет оплачиваться в размере 100% от заработка.
 

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