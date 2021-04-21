Больничный по уходу за ребёнком до 7 лет включительно будет оплачиваться на 100%

Больничный по уходу за ребёнком до 7 лет включительно в России будет оплачиваться в размере 100% от заработка. Об этом сообщил Президент Владимир Путин в своём обращении к Федеральному собранию 21 апреля.

– Сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа, в целом это правильно, конечно, и справедливо. Но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. Эта тема обсуждалась на площадке Госсовета, ее ставила и «Единая Россия». Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно оплачивался в размере 100 процентов от заработка, – цитирует речь Президента ТАСС. – Понятно, о чем речь, большинство присутствующих в зале понимают: чем больше стаж, тем больше оплата. 100 процентов имеют женщины, которые уже имеют приличный стаж, но они уже, как правило, и не рожают. А те, кто рожает, 100 процентов не имеют. Но надо, безусловно, поддержать тех, кто ждет ребенка.

Ранее NewsVo рассказывал, о новой ежемесячной выплате для беременных женщин. В среднем по стране ее размер составит 6350 рублей в месяц.

