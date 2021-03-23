Череповецкого бизнесмена Гарлема Зарганяна во второй раз отправили под домашний арест

23.03.2021 [Общество]

23 марта Череповецкий городской суд вновь отправил бизнесмена Гарлема Зарганяна. Он подозревается в хулиганстве с применением оружия, самоуправстве, приготовлении к преступлению. 

О том, что в Череповце задержали Зарганяна, NewsVo сообщил 16 февраля. Строительные фирмы Зарганяна занимались строительством новой школы в Зашекснинском районе, а сейчас его компания отрабатывает контракт по строительству нового детского сада в 106 микрорайоне города. Журналисты предположили, что задержание Зарганяна может быть связано со спором вокруг Череповецкого карьерного управления, получившим огласку в 2019 году. В июне 2020 года в компании бизнесмена были обыски — специально для этого из Вологды прибыло подразделение ОМОН.

17 февраля стало известно, что срок задержания Гарлема Заргаряна продлили на 72 часа. За это время суду должны были представить доказательства обоснованности заключения фигуранта под стражу. Постановлением Череповецкого городского суда 20 февраля в отношении Заргаряна избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Защита бизнесмена с этим решением не согласилась и обратилась с жалобой в областной суд. 

— Апелляционным постановлением Вологодского областного суда от 12 марта 2021 года постановление Череповецкого городского суда от 20 февраля 2021 года отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Череповецкий городской суд. В отношении Заргаряна на период рассмотрения дела в суде по 26 марта 2021 года избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, запрещено выходить за пределы жилого помещения, в котором он проживает, общение со всеми лицами, являющимися участниками судопроизводства, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Когда материалы вернулись в Череповецкий городской суд, следователь вновь вышла с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого Заргаряна меры пресечения в виде заключения под стражу. Бизнесмен заявил, что  ходатайство считает необоснованным, обвинение — незаконным, возбужденное уголовное дело — заказным. 

В итоге суд не нашел доказательств того, что Заргарян имеет намерение скрыться от следствия и суда: он не судим, характеризуется положительно, имеет легальный источник дохода, постоянное место жительства и временную регистрацию в Череповце.

— Вместе с тем, с учетом тяжести и конкретных обстоятельств предъявленного Заргаряну обвинения, его позиции по предъявленному обвинению, а также в интересах всестороннего, полного и объективного расследования, завершения его в разумный срок, обеспечения прав всех участников уголовного судопроизводства, исключения какой-либо возможности со стороны Заргаряна оказать на них любое воздействие, суд избрал Заргаряну меру пресечения в виде домашнего ареста. 
Мера избрана по 22 мая 2021 года, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Тэги: домашний арест, бизнесмены, Гарлем Зарганян

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