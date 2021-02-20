Суд отправил череповецкого бизнесмена Гарлема Зарганяна под домашний арест

20.02.2021 [Общество]

20 февраля городской суд Череповца рассмотрел ходатайство следователя об аресте бизнесмена Гарлема Зарганяна. Он подозревается в хулиганстве с применением оружия, самоуправстве, приготовлении к преступлению. 

- В обоснование своих доводов об избрании Заргаряну меры пресечения в виде заключения под стражу следователь указала, что он по вызовам не является, направляет заявления о переносе следственных действий по причине болезни или командировок. При этом он присутствует на деловых встречах, спортивных мероприятиях, дает интервью телеканалам. Тем самым он без уважительных причин препятствует проведению следственных действий. Кроме того, оставаясь на свободе, он может угрожать свидетелям и потерпевшим, продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Следователь также добавила, что Зарганян подал ходатайство об участии в деле переводчика, хотя бизнесмен сам хорошо знает русский язык. В удовлетворении ходатайства было отказано.

Сам бизнесмен на суде вновь заявил, что невиновен, никакого отношения к совершению инкриминируемых ему преступлений не имеет. От следствия не скрывался, уведомлял по телефону о своем местонахождении и состоянии здоровья. 

Рассмотрев материалы дела, судья посчитал, что Зарганян не являлся к следователю по действительно уважительным причинам. В удовлетворении ходатайства о заключении под стражу было отказано, вместо этого череповчанину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Бизнесмен должен находиться по месту жительства в Череповце по 14 апреля 2021 года, ему запрещено общаться с потерпевшими и их представителями, свидетелями, обвиняемыми и подозреваемыми по данному уголовному делу вне проведения следственных и процессуальных действий. Зарганяна освободили в зале суда. 

О том, что в Череповце задержали бизнесмена Гарлема Зарганяна, NewsVo сообщил 16 февраля. Строительные фирмы Зарганяна занимались строительством новой школы в Зашекснинском районе, а сейчас его компания отрабатывает контракт по строительству нового детского сада в 106 микрорайоне города. Журналисты предположили, что задержание Зарганяна может быть связано со спором вокруг Череповецкого карьерного управления, получившим огласку в 2019 году. В июне 2020 года в компании бизнесмена были обыски — специально для этого из Вологды прибыло подразделение ОМОН.

17 февраля стало известно, что срок задержания Гарлема Заргаряна продлили на 72 часа. За это время суду должны были представить доказательства обоснованности заключения фигуранта под стражу. 

Тэги: домашний арест, бизнес, суды, следствие

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