В Череповце суд продлил срок задержания Гарлема Заргаряна на 72 часа

Череповецкий городской суд рассмотрел ходатайство следователя полиции об аресте бизнесмена Гарлема Зарганяна. Бизнесмен подозревается в хулиганстве с применением оружия, самоуправстве, приготовлении к преступлению.

- По мнению следствия, Заргарян, находясь на свободе, может угрожать свидетелям и потерпевшим, продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда. В судебном заседании следователь доводы ходатайства поддержала. При этом она просила продлить Заргаряну срок задержания на 72 часа для предоставления дополнительных доказательств, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Сам Зарганян, как говорится в релизе, заявил, что никакого отношения к совершению инкриминируемых ему преступлений не имеет. В итоге решением суда срок задержания бизнесмена продлили на 72 часа, за это время будут представлены доказательства обоснованности заключения фигуранта под стражу.

О том, что в Череповце задержали бизнесмена Гарлема Зарганяна, NewsVo сообщил 16 февраля. Строительные фирмы Зарганяна занимались строительством новой школы в Зашекснинском районе, а сейчас его компания отрабатывает контракт по строительству нового детского сада в 106 микрорайоне города.

Издание gorodche.ru предположило, что задержание Зарганяна может быть связано со спором вокруг Череповецкого карьерного управления, получившим огласку в 2019 году. В июне 2020 года в компании бизнесмена были обыски — специально для этого из Вологды прибыло подразделение ОМОН.

Ранее NewsVo сообщал, что 20 октября 2019 года в поселке Шиндалово на территории Кирилловского карьера ПАО «Череповецкое карьерное управление» прозвучали выстрелы из травматических пистолетов, пострадали три человека. По данным областной прокуратуры, конфликт произошел «между хозяйствующими субьектами»