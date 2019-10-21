Предприниматели устроили стрельбу в Кирилловском районе: пострадали три человека

21.10.2019 [Происшествия]

Три человека пострадали в результате конфликта со стрельбой на карьере вблизи поселка Шиндалово Кирилловского района. По данным областной прокуратуры, конфликт произошел «между хозяйствующими субьектами».  

— По предварительным данным УМВД, 20 октября 2019 около 10 час. 40 мин. в п. Шиндалово на территории Кирилловского карьера ПАО «Череповецкое карьерное управление» неустановленные лица произвели несколько выстрелов из травматических пистолетов, в результате чего пострадали три человека, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Всего в конфликте с обеих сторон участвовали около 30 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По подозрению в совершении преступления задержаны трое мужчин.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой области.

Отметим, что это не первый случай "разборок" с оружием между бизнесменами в Вологодской области. Так, в январе 2018 года в Кичменгском Городке устроили перестрелку два предпринимателя, работающие в сфере торговли лесом. А в Усть-Кубинском районе в июле того же года предприниматель после ссоры сжег лесозаготовительную технику у соучредителя своей компании. 

Ранее NewsVo сообщал, что в центре Череповца пьяный 37-летний водитель «BMW» устроил на улице стрельбу из охолощеного (сигнального) автомата. Инцидент произошел 2 мая около пяти часов утра возле дома №112 на Советском проспекте.

Тэги: стрельба, пострадавшие, конфликт, хулиганство, бизнес

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