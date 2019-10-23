Арестован 21 участник конфликта со стрельбой в Кирилловском районе

23.10.2019 [Происшествия]

18 участникам конфликта со стрельбой на карьере в Кирилловском районе назначили наказание в виде административного ареста, еще трое заключены под стражу в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве.

Как ранее сообщал NewsVo, конфликт с применением травматического оружия произошел на карьере вблизи поселка Шиндалово Кирилловского района 20 октября. По данным областной прокуратуры, разногласия возникли «между хозяйствующими субъектами».  В результате перестрелки травмы получили три человека.

По данным объединенной пресс-службы судов Вологодской области, накануне Кирилловский районный суд рассмотрел 35 административных дел о неповиновении законному требованию сотрудников полиции. В итоге 18 участникам конфликта на карьере было назначено наказание в виде административного ареста, восьмерых оштрафовали на 500 рублей каждого. По девяти протоколам были вынесены постановления о прекращении административных дел в связи с отсутствием состава преступления.

Кроме того, 23 декабря суд вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея М., Дениса Б. и Анатолия Т. Троих участников кирилловской перестрелки подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

— Мера пресечения избрана подозреваемым на период предварительного следствия, до 20 декабря 2019 года, — отмечают в пресс-службе судов.

Тэги: конфликт, стрельба, хулиганство

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Белозерске начали бурить третью скважину для ликвидации ЧП
Предприниматели устроили стрельбу в Кирилловском районе: пострадали три человека
Из-за приставов у жителя Вологды дважды за неделю сняли с карты половину зарплаты
В Череповце на пост мэра претендует предпринимательница, некачественно работавшая по госконтрактам
В Белозерске два раза потратили деньги на проект стадиона, а теперь рискуют не построить его в срок
В Вологде умер хранитель Дома Шахова, краевед и фотограф Леонид Стариков
В Лисицинском карьере под Вологдой нашли тело утонувшего летом мужчины
Мужчина, который делал непристойные предложения школьнице вблизи Харачево под Вологдой, найден
Напавшего на 6-летнего мальчика жителя Вожеги приговорили к четырем годам колонии
Росстат: реальные доходы россиян осенью резко выросли на 3%
22.10.2019 [Общество]

Сэкономленные на новогоднем украшении Вологды деньги потратят на покупку автобусных остановок

1202
2
23.10.2019 [Происшествия]

В Бабушкинском районе столкнулись ВАЗ и "Лада" с крокодилом: погибли три человека

1342
1
22.10.2019 [Общество]

Суд обязал регоператора «Аквалайн» покупать баки на контейнерные площадки в Вологде

1745
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Повторная экспертиза по делу вологодского врача Алексея Смирнова не выявила вины доктора в гибели пациентки
Череповчанка фиктивно прописала шестерых мигрантов на даче своего отца
Новым главой Грязовецкого района стал самовыдвиженец, поддержавший решения единороссов
День вологодского кружева будут отмечать 27 мая
Прожиточный минимум пенсионеров в Вологодской области в 2020 году составит 9 572 рубля
Жительницу Тотьмы, до смерти избившую знакомую сковородкой, приговорили к пяти годам колонии
В Череповце судебные приставы по ошибке взыскали долг не с той организации
 


18.10.2019 [Общество]

В Белозерске два раза потратили деньги на проект стадиона, а теперь рискуют не построить его в срок

2952
0
23.10.2019 [БлогоVO]

В контексте домашнего насилия в России и др. сейчас происходит то же самое, что происходило в Америке в 80-х

22
0
22.10.2019 [Обзор Прессы]

Обезболивание при раке: почему онкопациенты не получают анальгетиков

657
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика