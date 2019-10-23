Арестован 21 участник конфликта со стрельбой в Кирилловском районе

18 участникам конфликта со стрельбой на карьере в Кирилловском районе назначили наказание в виде административного ареста, еще трое заключены под стражу в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве.

Как ранее сообщал NewsVo, конфликт с применением травматического оружия произошел на карьере вблизи поселка Шиндалово Кирилловского района 20 октября. По данным областной прокуратуры, разногласия возникли «между хозяйствующими субъектами». В результате перестрелки травмы получили три человека.

По данным объединенной пресс-службы судов Вологодской области, накануне Кирилловский районный суд рассмотрел 35 административных дел о неповиновении законному требованию сотрудников полиции. В итоге 18 участникам конфликта на карьере было назначено наказание в виде административного ареста, восьмерых оштрафовали на 500 рублей каждого. По девяти протоколам были вынесены постановления о прекращении административных дел в связи с отсутствием состава преступления.

Кроме того, 23 декабря суд вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея М., Дениса Б. и Анатолия Т. Троих участников кирилловской перестрелки подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).