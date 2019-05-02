В Череповце пьяный водитель «BMW» устроил на улице стрельбу из сигнального автомата

02.05.2019 [Происшествия]

В центре Череповца 37-летний водитель «BMW» устроил на улице стрельбу из охолощеного (сигнального) автомата. Инцидент произошел сегодня около пяти часов утра возле дома №112 на Советском проспекте.

Как пояснили NewsVO в пресс-службе областного УМВД, сигнал о стрельбе поступил в дежурную часть после звонка на номер 112. Полицейские прибыли на место и задержали мужчину с сигнальным автоматом.

- По предварительным данным, установлено, что пьяный мужчина стрелял прямо из автомобиля в воздух из охолощеного оружия. Оно изъято для проведения экспертизы, мужчина задержан, - отмечают в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Справка

Охолощённое орýжие (также встречаются названия вы́холощенное и демилитаризóванное) — изделие, предназначенное для имитации выстрела специальными имитационными боеприпасами (холостыми патронами). Использование других боеприпасов в охолощённом оружии без специальных подготовительных работ невозможно. Такое оружие изготавливается либо специально (например, по образцу вымышленного оружия из видеоигр) или переделывается из боевого оружия (такая процедура называется охолощéнием).

Тэги: стрельба

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