В Усть-Кубинском районе будут судить бизнесмена, который сжег лесозаготовительную технику партнера

19.08.2019 [Происшествия]
В Усть-Кубинском районе будут судить бизнесмена, который сжег лесозаготовительную технику партнера

В Усть-Кубинском районе передали в суд дело предпринимателя, который после ссоры сжег лесозаготовительную технику у соучредителя своей компании. Инцидент произошел в июле 2018 года.

В полицию поступило сообщение о возгорании форвардера и харвестера на лесной делянке вблизи деревни Конь-Гора.

 — Операторы лесозаготовительной техники рассказали полицейским, что, находясь в сторожке во время обеденного перерыва, увидели открытый огонь, вырывающийся из моторных отсеков. Добежав до спецтехники, совместными усилиями мужчины локализовали пламя огнетушителями.

Выяснилось, что техника принадлежит местному бизнесмену, который является соучредителем еще в одной лесозаготовительной организации. После нескольких лет работы между руководителями возникли многочисленные разногласия, мужчины поссорились. 

Тогда один из учредителей, 34-летний мужчина, решил дезорганизовать деятельность экс-партнера путем поджога спецтехники на одной из делянок. Днем, воспользовавшись тем, что водителей машин рядом с ними не было, обвиняемый облил моторные отсеки горючей жидкостью и поджог ее. После этого он сразу скрылся с делянки, боясь быть замеченным. Полицейские задержали мужчину в деревне Дешевиха. Ущерб, нанесенный его действиями, оценили в 600 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению или покушение на преступление» и ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Его расследование завершено, материалы передали в суд. 

Ранее Newsvo сообщал, что житель поселка Суда в Череповецком районе поджег сарай соседа, с которым поссорился. Постройка сгорела полностью.

Тэги: поджог, бизнес, леса
Фото с места происшествия пресс-службы областного УМВД

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