Бизнесмен Гарлем Заргарян задержан в Череповце

16.02.2021 [Происшествия]

В Череповце задержали бизнесмена Гарлема Зарганяна. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает gorodche.ru.

Строительные фирмы Зарганяна занимались строительством новой школы в Зашекснинском районе, а сейчас его компания отрабатывает контракт по строительству нового детского сада в 106 микрорайоне города. 

Журналисты предположили, что задержание Зарганяна может быть связано со спором вокруг Череповецкого карьерного управления, получившим огласку в 2019 году. В июне 2020 года в компании бизнесмена были обыски — специально для этого из Вологды прибыло подразделение ОМОН.

Ранее NewsVo сообщал, что 20 октября 2019 года в поселке Шиндалово на территории Кирилловского карьера ПАО «Череповецкое карьерное управление» прозвучали выстрелы из травматических пистолетов, пострадали три человека. По данным областной прокуратуры, конфликт произошел «между хозяйствующими субьектами».  

Тэги: бизнес, задержание

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