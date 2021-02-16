Бизнесмен Гарлем Заргарян задержан в Череповце

В Череповце задержали бизнесмена Гарлема Зарганяна. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает gorodche.ru.

Строительные фирмы Зарганяна занимались строительством новой школы в Зашекснинском районе, а сейчас его компания отрабатывает контракт по строительству нового детского сада в 106 микрорайоне города.

Журналисты предположили, что задержание Зарганяна может быть связано со спором вокруг Череповецкого карьерного управления, получившим огласку в 2019 году. В июне 2020 года в компании бизнесмена были обыски — специально для этого из Вологды прибыло подразделение ОМОН.

Ранее NewsVo сообщал, что 20 октября 2019 года в поселке Шиндалово на территории Кирилловского карьера ПАО «Череповецкое карьерное управление» прозвучали выстрелы из травматических пистолетов, пострадали три человека. По данным областной прокуратуры, конфликт произошел «между хозяйствующими субьектами».