Вологодский губернатор жалеет, что целлюлозный комбинат под Череповцом не будет построен

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников разочарован тем, что в Череповецком районе не будут строить целлюлозный комбинат. Об этом он заявил накануне во время пресс-конференции.

«Можно было бы решить все вопросы с проведением экологических экспертиз. Мы бы получили мощнейший рывок в развитии, вся европейская часть страны получила бы. Для нас это был самый крупный инвестиционный проект по зеленым технологиям, самый экологически чистый во всем мире. Это был бы завод, которым гордилась бы вся страна. Я чувствую некоторое разочарование. Завод точно построят, но не в Вологодской области. Он будет радовать глаз руководителей и жителей другого региона, а тот объем налогов, который мы могли бы получить, останется за пределами нашей области», — цитирует слова Кувшинникова официальный сайт Череповца.

Как ранее сообщал NewsVo, предприятие Алексея Мордашова "Свеза" подписало с правительством Вологодской области соглашение о строительстве завода в октябре 2013 года.

В 2014 году в Череповце и Ярославской области начался сбор подписей против целлюлозного комбината в Суде, так как жители беспокоились об экологии территории. В декабре 2018 года сотрудники Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук обратили внимание на то, что строительство целлюлозного комбината еще больше усугубит экологическую ситуацию на побережье Рыбинского водохранилища.

Осенью 2019 года в Росимуществе состоялось совещание, где обсудили предоставление земельных участков для строительства ЦЗ в Череповецком районе. Росимущество полностью поддержало этот проект. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников распорядился передать землю без проведения торгов в аренду предприятию Алексея Мордашова ООО «Вологда-Палп».

Позднее стало известно, что одним из инвесторов целлюлозного завода Алексея Мордашова в Череповецком районе планировала стать компания из ОАЭ, которая в дальнейшем собиралась получить от этого производства доход.

После митингов, петиций и возмущений в интернете весной 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе рабочего визита в Ярославскую область заявил, что правительство не поддерживает строительство целлюлозного комбината на Рыбинском водохранилище.