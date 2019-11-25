Мэрия Череповца согласовала митинг против строительства целлюлозного завода 1 декабря

25.11.2019 [Общество]

В Череповце мэрия согласовала митинг против строительства целлюлозного завода, запланированный на 1 декабря. Об этом в своей группе в соцсети пишут организаторы акции - череповецкое отделение КПРФ. Коммунисты предполагают, что в акции с 15 до 17 часов примут участие до 5 тысяч человек. 

Как ранее сообщал NewsVo, в этом митинге планировал принять участие лидер общественно-политического движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев. Политик вел кампанию против строительства целлюлозного комбината в Суде Череповецкого района. Свою поездку в Череповец Никита Исаев обсуждал с заместителем главы фракции партии «Справедливая Россия» Олегом Шеиным. 

В ночь на 16 ноября в поезде Тамбов-Москва Никита Исаев скончался. Об этом сообщила 16 ноября его помощница Алина Жестовская на своей странице в Facebook. По данным Telegram-канала Mash, в Тамбове Исаев встречался с местными активистами.

14 ноября Telegram-канал «Акитилоп» написал об отмене строительства целлюлозного завода на Рыбинском водохранилище в Вологодской области. Сообщалось, что такое решение было принято в связи с «риском политического взрыва в регионе». Экоактивисты усомнились в достоверности этой информации.

Этой осенью в Росимуществе состоялось совещание, где обсудили предоставление земельных участков для строительства ЦЗ в Суде. Росимущество полностью поддержало этот проект. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников распорядился передать землю без проведения торгов в аренду предприятию Алексея Мордашова ООО «Вологда-Палп».

Позднее стало известно, что одним из инвесторов целлюлозного завода Алексея Мордашова в Череповецком районе станет компания из ОАЭ, которая в дальнейшем планирует получить от этого производства доход. 

Тэги: суда, целлюлозный комбинат, Экология, митинги

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