Землю для целлюлозного завода в Череповецком районе передадут в аренду компании Мордашова без торгов

Евгения Сибирцева

В июле 2019 года NewsVo писал, что после сентябрьских выборов губернатора специалисты, скорее всего, начнут изыскательные работы на территории будущего целлюлозного завода в Череповецком районе. Пресс-релиз из Росимущества подтверждает эту информацию. Недавно в ведомстве состоялось совещание, где обсудили предоставление земельных участков для строительства ЦЗ в Суде. Росимущество полностью поддержало этот проект. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников распорядился передать землю без проведения торгов в аренду предприятию Алексея Мордашова ООО «Вологда-Палп». Судя по всему, ради завода там разрешат вырубить деревья.

Совещание прошло под председательством главы Росимущества Вадима Яковенко. В нем также участвовали начальник Управления земельных отношений Виктор Смирнов, руководитель Территориального управления Росимущества в Вологодской области Лилия Ермоленко, представитель Министерства юстиции РФ Светлана Усольцева, первый заместитель губернатора Вологодской области Антон Кольцов и гендиректор ООО «Вологда-Палп» Борис Френкель.

Напомним, предприятие Мордашова "Свеза" подписало с правительством Вологодской области соглашение о строительстве комбината в октябре 2013 года.

В 2014 году в Череповце и Ярославской области начался сбор подписей против целлюлозного комбината в Суде, так как жители беспокоились об экологии территории. Сам Борис Френкель тогда заверил, что никакой опасности для окружающей среды завод не представляет.

Специалисты придерживаются другого мнения. В декабре 2018 года сотрудники Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук обратили внимание на то, что строительство целлюлозного комбината еще больше усугубит экологическую ситуацию на побережье Рыбинского водохранилища.

Борис Френкель на встрече в Череповце, посвященной строительству ЦЗ, в ноябре 2014 года. Фото cherinfo.ru.

В 2015 году Алексей Мордашов попросил президента Владимира Путина поддержать свой проект по созданию целлюлозного завода (ЦЗ). Борис Френкель, комментируя эту встречу изданию «Коммерсантъ», сказал, что инвестиции в проект оцениваются в $2 млрд, и компания готова реализовать его с привлечением банковских кредитов (70% стоимости). При этом она просила госгарантии в размере до 50% привлекаемых средств.

ООО «Вологда Палп», которое сейчас возглавляет Борис Френкель, было создано в июле 2018 года. Учредитель этой фирмы – ООО «Свеза», конечный владелец – Алексей Мордашов. Согласно базе «Контур.Фокус», ранее конечными владельцами ООО «Вологда Палп» были несколько компаний с Кипра и Виргинских островов.

Борис Френкель также является гендиректором АО «УК «Суда». Эту управляющую компанию также учредило ООО «Свеза». И «Вологда Палп», и «Суда» зарегистрированы в Рощино Череповецкого района, где собираются строить ЦЗ. Кроме того, Борис Френкель - заместитель председателя комитета по предпринимательству в лесопромышленном комплексе в Торгово-промышленной палате РФ. На ее сайте указано, что он все еще занимает пост замгендиректора "Свезы".

Как сообщает пресс-служба Росимущества, землю в аренду для строительства ЦЗ в Череповецком районе «Вологда Палп» получит без торгов:

- Распоряжением губернатора Вологодской области ООО «Вологда Палп» определено юридическим лицом, которое имеет право получить земельные участки, находящиеся в государственной собственности, в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство целлюлозного завода Суда» на территории Череповецкого муниципального района Вологодской области.

На встрече в Росимуществе также обсудили вопросы, связанные с вырубкой деревьев и кустарников на этих земельных участках. Сообщается, что эта работа будет вестись в рамках Постановления Правительства РФ от 26 апреля 2019 года № 516 «Об урегулировании вопроса рубки деревьев, кустарников, произрастающих на земельных участках из состава земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, и о внесении изменений в Правила выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности».

NewsVo изучил этот документ. Оказалось, что 8 мая 2019 года в него внесли изменения. В частности, в заявление о выдаче разрешения на использование государственных или муниципальных земель предприниматель теперь может включить информацию о необходимости осуществления рубок деревьев и кустарников на этих участках. После этого он должен получить согласование на эту вырубку.

По итогам совещания в Росимуществе было решено «определить порядок реализации и хранения полученных в результате вырубки зеленых насаждений» на территории будущего целлюлозного комбината.

- Росимущество, со своей стороны, готово оказать полное содействие реализации задуманного инвестиционного проекта, его нельзя задерживать, − отметил глава ведомства Вадим Яковенко.

Напомним, в 2014 году Борис Френкель, будучи замгендиректора ООО «Свеза», сказал, что «Свеза» рассматривает Вологодскую область как вариант для размещения своего производства из-за больших запасов леса, которые, по его мнению, не всегда используются нерационально. Френкель тогда заявил, что ежегодно в регионе без ущерба для экологии может вырубаться 29 миллионов кубометров леса, а вырубается лишь 13 миллионов, и это сырье в основном экспортируется в другие регионы.