Строительство целлюлозного комбината в Череповецком районе может начаться после выборов

Наталья Рюмина

Как стало известно NewsVo из собственных источников, как только в Вологодской области 8 сентября пройдут выборы губернатора, на территории будущего целлюлозного комбината в Череповецком районе специалисты начнут изыскательные работы и примутся за создание проекта этого производства.

Три миллиона рублей на подъезд к ЦК

По нашей информации, компания «Свеза», которая принадлежит Алексею Мордашову, уже определилась с тем, кто будет проектировать комбинат, однако не спешит с заказом, так как ждет окончания предвыборной гонки и ее результатов. Это необходимо для того, чтобы не создавать негативные общественные настроения, которые могут отрицательно сказаться на рейтинге нынешнего губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Он, как известно, поддерживает стройку и участвует в выборах.

Информация о том, что планы по строительству ЦК собираются реализовывать, подтверждается несколькими фактами. Newsvo уже писал о том, что в 2020 году будет построена дорога к инвестиционной площадке промышленного типа в Череповецком районе - к тому месту, где планируется построить комбинат. Выяснилось, что на эти цели уже выделены деньги из бюджета.

Так, на сайте госзакупок в плане закупок №201803302000179001 казенного учреждения Вологодской области «Управления автомобильных дорог Вологодской области» 16 ноября 2018 года была размещена позиция 034 под названием «Строительство подъезда к инвестиционной площадке промышленно-производственного типа в Судском сельском поселении Череповецкого района Вологодской области». Срок осуществления закупки с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2020. Стоимость работ по контракту - 3 млн рублей.

Соответствие объекта закупки обосновано государственной программой Вологодской области «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы»

В первом квартале этого года из дорожного фонда области на строительство подъезда уже выделили 1 млн рублей. Эта ведомственная информация департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области содержится в документе «Распределение средств Дорожного фонда на 2019 год в соответствии с законом Вологодской области от 17.12.2018 № 4465-ОЗ "Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"».

Строительство подъезда к инвестиционной площадке промышленно-производственного типа в Судском сельском поселении было включено в распределение субсидий по муниципальным образованиям в первом квартале 2019 года:

Проект подъезда уже готов, его выполнил «Проектно-изыскательский институт «Севзапдорпроект». Эта информация есть на сайте фирмы и в списке выданных положительных заключений госэкспертизы проектов и результатов инженерных изысканий за апрель 2018 года. Заказчик проекта - ООО «Свеза-лес», которое и планирует построить целлюлозный комбинат на берегу Рыбинского водохранилища.

Газопровод к будущему комбинату?

Кроме того, 28 февраля 2019 года на сайте госзакупок появился тендер ООО «Газпром Инвестгазификация» на «Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Газопровод межпоселковый к инвестиционной площадке промышленно-производственного типа, расположенной в Судском сельском поселении Череповецкого муниципального района, (код стройки 35/1215-1)».

Договор по этой закупке был подписан 5 марта. Проект планировки и проект межевания территории данного линейного объекта можно найти на сайте Череповецкого муниципального района. В этих документах есть карта газопровода, который упирается в площадку, где планируют построить ЦК.

Во втором приложении технического отчета по сбору исходных данных проекта можно найти документы, которые еще раз подтверждают, что этот газопровод строится прямо до будущего комбината.

Так, еще полтора года назад в переписке со всеми инстанциями проект носил название: «Газопровод межпоселковый ГРС г. Череповец ЦБК (Особая экономическая зона ОЭЗ) Череповецкий район»

В техническом отчете есть письмо начальника управления архитектуры и градостроительства Череповецкого района Алексея Кирьянова заместителю генерального директора «АО Газпром газораспределение Вологда» Эдуарду Ярославову, в котором чиновник просить изменить наименование объекта проектирования на «Газопровод межпоселковый к инвестиционной площадке промышленно-производственного типа, расположенной в Судском сельском поселении Череповецкого муниципального района Вологодской области» в связи с тем, что площадка для развития инвестиционных проектов в настоящее время не получила на федеральном уровне статус «особой экономической зоны».

Таким образом, аббревиатура ЦБК пропала из проекта газопровода. Несмотря на смену названия объекта, все заключения, полученные до этого, действительны, так как место прохождения трассы осталось без изменений.

Информация о строительстве целлюлозного комбината 10 июля появилась в «Череповецкой истине». Издание писало, что их источник в компании «Свеза» сообщил, что стройка целлюлозного комбината начнется зимой 2020 года:

Однако вскоре эта статья была удалена с сайта издания и из других интернет-источников.

Зато в интернете появился расплывчатый ответ «Свезы» о возможном строительстве биотехнологического комплекса в Вологодской области:

- В настоящее время речь идёт лишь о проекте биотехнологического комплекса нового поколения, который производит высококачественную целлюлозу и чистую энергию из возобновляемых источников: конкретных решений о строительстве целлюлозного завода на Рыбинском водохранилище не принято, поскольку идёт всесторонняя оценка его перспектив», - сообщила компания, пояснив, что согласно ранее озвученным данным Росприроднадзора, среди 15 регионов, оказывающих антропогенное влияние на Волгу, на долю Вологодской области приходится всего 0,7% (для сравнения: на долю Московской области —20,5%, Ярославской — 7,7%).

Однако, если со строительством целлюлозного комбината ничего не решено, зачем тогда тратить деньги на проект подъезда к этой инвестиционной площадке?

Напомним, что против строительства этого целлюлозного комбината уже несколько лет активно выступает часть жителей Вологодской и Ярославской областей. Ярославский губернатор даже просил президента остановить строительство целлюлозного завода в Череповецком районе.

В прошлом году ООО «Свеза-лес» провела общественное обсуждение проекта на территории Череповецкого района. Однако природоохранная прокуратура вынесла компании предупреждение, что предприятие можно строить только после общественного обсуждения в обоих регионах. ООО «Свеза-лес» оспорила это предостережение в Кировском районном суде, но это решение было отменено Ярославским областным судом.

Противники комбината утверждают, что ЦК нанесет непоправимый ущерб экологии Рыбинского водохранилища и реки Волги.

Все материалы о строительстве ЦК в Череповецком районе читайте на сайте Newsvo.