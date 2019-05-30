Жители опасаются, что строительство ЦК Алексея Мордашова испортит экологию Волги

На прошлой недели в разные СМИ страны был разослан текст о строящемся в Череповецком районе целлюлозном комбинате. Его авторы начали текст со слов "Над Волгой нависла беда: в Вологодской области на берегу Волги может появиться целлюлозно-бумажный комбинат, в 7 раз превосходящий по мощности уже закрытый Байкальский комбинат, который успел нанести существенный вред Байкалу". Этот географический опус, а также то, что жители Вологодской области живут на Волге, "перекочевали" в некоторые СМИ. По этой причине мы не можем опубликовать текст полностью, чтобы не вводить читателей в заблуждение относительно местоположения будущего предприятия. Однако приведем некоторые факты из материала Moscow-post.com.

Напомним, темой строительства ЦК на берегу Рыбинского водохранилища в Череповецком районе местные жители обеспокоены уже не первый год. Их поддерживают соседи из Ярославской области и даже губернатор региона, которые, в отличие от вологодского губернатора, опасаются, что загрязненная вода из водохранилища затронет экологию Волги.

Осенью 2018 года Алексей Мордашов перевел два крупных актива с Кипра в Россию, сообщал Интерфакс. Первый - производитель фанеры "Свеза", второй - онлайн-ритейлер "Утконос". Вместо кипрской "Unifirm Limited" ими теперь владеет российская компания Мордашова ООО "Севергрупп". Это следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". "Севергрупп" теперь владеет 100% в обеих компаниях - ООО "Свеза" и ООО "Новый импульс-50" (операционная структура "Утконоса").

Чтобы показать экологический риск от нового ЦК, Moscow-post.com приводит в пример катастрофу, которую вызвало строительство Байкальского ЦБК:

- В 2010 году Байкальский ЦБК сбросил в озеро Байкал 12,5 млн. кубических метров сточных вод, в 2011 году - более 26 млн. <...>В Рыбинском водохранилище - низкое течение и небольшая глубина. И если Байкал до сих пор не может прийти в себя даже после многолетнего закрытия ЦБК ( эту лавочку прикрыли в 2013 году), что тогда говорить о Рыбинском водохранилище? Кстати, за последние 20 лет уровень воды в Волге сильно понизился. Волга задыхается от металлургических производств господина Мордашова, - пишет издание.

В Госдуме появилась рабочая группа по сохранению реки Волги, ее возглавила космонавт Валентина Терешкова.

- Состояние Волги вызывает большую тревогу. Промышленные предприятия наносят существенный ущерб реке и прибрежной зоне. Вода в Волге почти везде имеет высокую степень загрязнения. Прошу вас объяснить необходимость строительства ЦБК на берегу Рыбинского водохранилища, - с такими словами депутат Терешкова обратилась к министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину на правительственном часе 5 декабря 2018 года.

Дмитрий Кобылкин ответил, что министерство не определяет, нужно строить целлюлозный комбинат или нет, но уточнил, что по старой технологии его строить нельзя.

Как пишет Moscow-post.com, в состав группы "Свеза", помимо Тюменского фанерного завода, входят шесть комбинатов , которые располагаются в местах, богатых березовыми рощами: Свеза -Усть-Ижора, г. Петербург; Свеза - Кострома, г. Кострома; Свеза-Новатор, Вологодская область; Свеза-Уральский, Пермский край; Свеза-Мантурово, Костромская область; Свеза -Верхняя Синячиха, Свердловская область.

- Целлюлозный комбинат нужен не только нам, как компании, но и стране в целом, - уверен генеральный директор компании "Свеза" Анатолий Фришман. - Это очень важная составляющая развития лесопромышленного комплекса, поскольку сегодня существует очень сильный дисбаланс в потреблении древесины. У нас используется фанкряж (нижняя часть дерева), пиловочник. И потребление растет огромными темпами. А баланс - верхняя часть дерева, низкосортная древесина, не используется.

Получается, что эта древесина остается невостребованной и развивать дальше лесопромышленный комплекс без наличия в России достаточного количества целлюлозных комбинатов невозможно, считают в "Свезе".

- Для строительства ЦБК Алексей Мордашов планирует привлекать средства своих финских инвесторов, поскольку - как выясняется - беленая целлюлоза очень нужна Финляндии. Эта страна тысячи озер закрывает свои вредные производства, но готова давать "бабки", чтобы это вредное производство для нужд Финляндии строилось бы за пределами сказочной страны Суоми. То есть, Финляндия будет закупать у ЦБК Мордашова целлюлозу для производства бумаги. О связи группы "Свеза" с финнами известно в рамках других общих проектов. В частности, финская компания "Valmet " осенью 2018 года заключила с компанией "Свеза" договор о партнерстве. Финская компания выступив поставщиком оборудования для будущих цехов Вологодского ЦБК. Итак, получается, что г-н Мордашев работает в интересах Финляндии? Как выяснилось, еще в 2007 году компания "Свеза" договаривалась о создании СП с финской компанией " UPM-Kymmene". Партнеры сообщили тогда о планах инвестировать 1,2 млрд. долларов (без учета расходов на инфраструктуру) и выпускать в Вологодской области 800 тыс. т целлюлозы, 450 тыс. куб. м плит OSB и 300 тыс. куб. м пиломатериалов в год. Комбинат должен был начать свою работу еще 8 лет тому назад. Но у финской компании "UPM-Kymmene" изменилась стратегия. Выходит, тогда финны "кинули" Мордашова. А вот российские березы г-н Мордашев пилит в интересах Южной Кореи. В октябре 2016 году фанерный комбинат Мордашова" Свеза - Усть-Ижора" получил сертификат Gaztransport & Technigaz (GTT) на соответствие требованиям к строительству мембранных резервуаров газовозов. Компания "Свеза" уже поучаствовала в постройке двух газовозов для Южной Кореи. Сегодня в планах г-на Мордашова - занять 30% рынка. Годовой объем этого рынка оценивается в 60 тыс.куб. м фанеры. Мордашовская фанера выдерживает большие нагрузки: емкость танкеров достигает 200 000 куб. м, вес перевозимого газа – до 85 тыс. тонн. Фанера выдержала и испытания сжиженным газом. Об этом сообщал сайт Нефтегазовая вертикаль, - пишет Moscow-post.com и заключает, что нужно запретить опасный проект на берегу Рыбинского водохранилища.

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