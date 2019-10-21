Инвестором целлюлозного завода в Череповецком районе станет компания из ОАЭ

21.10.2019 [Экономика]

Одним из инвесторов целлюлозного завода Алексея Мордашова в Череповецком районе станет компания из ОАЭ, которая в дальнейшем планирует получить от этого производства доход. Договоренность была достигнута в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты. 

Во время этой поездки Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company объявили о шести новых соглашениях о сотрудничестве.  Среди них - спонсирование строительства целлюлозного завода в Суде.

Об этом сообщает сайт РФПИ. Правда, там думают, что завод будут строить в Вологде (см. скриншот в галерее):

- РФПИ и Mubadala  будут совместно осуществлять инвестиции в строительство завода по производству целлюлозы одного из лидеров на российском рынке деревообработки – компании «Свеза». Общий объем инвестиций в проект составит около 2,8 млрд долларов. Проектная мощность предприятия, ориентированного на Россию и ключевые рынки Европы и Азии, составляет свыше 1,3 млн т товарной целлюлозы в год. 

Предполагается, что предприятие будет ориентировано на российский рынок, а также ключевые рынки Европы и Азии, пишут РИА Новости.

Mubadala - холдинговая госкомпания из ОАЭ, которая позиционирует себя как инвестора в различные активы с целью получения дохода:

- Mubadala — активный и инновационный инвестор, вкладывающий капитал с выгодой для Объединенных Арабских Эмиратов в различные активы по всему миру, что позволяет компании обеспечивать стабильную доходность и при этом учитывать риски, - говорится на официальном сайте компании.

Напомним, предприятие Алексея Мордашова "Свеза" подписало с правительством Вологодской области соглашение о строительстве целлюлозного завода в октябре 2013 года. Арендовать землю для строительства ЦЗ будет другое предприятие Алексея Мордашова - ООО «Вологда-Палп». В октябре в Росимуществе состоялось совещание, где обсудили предоставление земельных участков для строительства ЦЗ в Суде. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников распорядился передать эту землю без торгов

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Тэги: промышленность, Мордашов
Сюжет: завод вместо детского лагеря

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