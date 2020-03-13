Правительство России выступило против строительства целлюлозного комбината под Череповцом

13.03.2020 [Общество]

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе рабочего визита в Ярославскую область заявил, что правительство не поддерживает строительство целлюлозного комбината на Рыбинском водохранилище. 

— Полностью согласен с теми жителями области, которые считают, что заводу здесь не место. Все хотят дышать нормальным воздухом, пить чистую воду, а завод практически не повлияет лучшим образом на экологическую ситуацию в регионе, а ее сильно ухудшит, — подчеркнул глава правительства в Переславле-Залесском на совещании по развитию малых городов.

«Российская газета» пишет, что премьер также обратил внимание, что компания, планирующая строительство, не предоставляет документов, которые бы опровергли нанесение экологического ущерба региону. В то же время ресурсы Рыбинского водохранилища практически исчерпаны и не смогут справиться со сбросами от производства целлюлозы.

Ранее NewsVo сообщал, что против строительства целлюлозного комбината под Череповцом также выступили глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Оба говорят о том, что предприятие нанесет Волге непоправимый урон.

Предприятие Мордашова "Свеза" подписало с правительством Вологодской области соглашение о строительстве завода в октябре 2013 года. В 2014 году в Череповце и Ярославской области начался сбор подписей против целлюлозного комбината в Суде, так как жители беспокоились об экологии территории. 

Тэги: целлюлозный комбинат

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