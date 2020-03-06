Против строительства ЦК под Череповцом выступили глава Минприроды и вице-спикер Совета Федерации

Против строительства целлюлозного комбината на Рыбинском водохранилище выступили глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Оба говорят о том, что предприятие нанесет Волге непоправимый урон.

О том, что для строительства нужно выбрать другое место, Дмитрий Кобылкин заявил журналистам в среду, 4 марта.

«Строительство ЦБК на Рыбинском водохранилище точно не попадает в наши показатели по очистке Волги. Это лишняя нагрузка на реку, которую мы должны разгрузить. О какой нагрузке может идти речь?» — цитирует Кобылкина ТАСС.

При этом, по словам Кобылкина, он не против строительства предприятия как такового, но предложил поискать для его строительства другое место, например, в Вологодской области.

«Люди в Ярославской области почти все против строительства, люди этим водохранилищем живут, там и так уровень воды очень низкий, но рыба-то еще осталась», — отметил Кобылкин.

Секретарь генсовета партии "Единая Россия", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак считает, что необходимо учесть мнение жителей нескольких субъектов Российской Федерации по данному вопросу. Он заявил, что в партию регулярно поступают обращения от жителей Вологодской, Ярославской и других приволжских областей.

«Людей волнует, что запуск комбината приведет к значительному загрязнению воздуха и почвы в окрестностях комбината, вод Рыбинского водохранилища и бассейна реки Волги вредными для жизни и здоровья людей химическими веществами. А в конечном итоге — обернется ростом онкологических заболеваний и экологической катастрофой в регионах», - цитирует Турчака сайт "Единой России".

На сайте также сообщается, что партия "просит правительство РФ учесть мнение жителей нескольких субъектов Российской Федерации и принять меры по недопущению строительства целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) под Череповцом".

Ранее NewsVo сообщал, что проект целлюлозного завода в Череповецком районе будет готов в середине 2020 года: уже начался поиск генерального подрядчика на его реализацию. Для этого «Свеза» проведет тендер.