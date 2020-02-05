Проект целлюлозного завода под Череповцом будет готов в середине 2020 года

Проект целлюлозного завода в Череповецком районе будет готов в середине 2020 года: уже начался поиск генерального подрядчика на его реализацию. Для этого «Свеза» проведет тендер.

Шило в мешке

Управляет тендером компания «Ди Би Си Консультантс» по заказу "Свезы". Информация об этом есть на сайте фирмы. Там также указано, что компания осуществляет технически аудит проектной документации и планирует завершить работы уже в середине 2020 года.

Скриншот сайта dbcconsultants.com

Кто именно готовит проект завода, пока остается тайной, но известно, что его разработка началась после выборов губернатора. При этом власти не доносят до людей информацию о том, что творится вокруг строительства ЦЗ, ссылаясь на то, что решение рабочей группы о реализации нового инвестиционного проекта по строительству целлюлозного завода не принято и разрешения на строительство данного объекта не выдавалось.

Так, 9 января департамент экономического развития Вологодской области ответил на коллективное обращение жителей города Тутаева Ярославской области, что «продолжается всесторонняя оценка воздействия на окружающую среду, социальная и экологическая оценка эффектов от его реализации, а так же проводится экономическая и финансова оценка затрат на реализацию инвестиционного проекта».

Также в департаменте сообщили, что «Свеза» готовит оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), где якобы содержится оценка альтернативных вариантов размещения целлюлозного завода.

От того, как «Свеза» подготовит ОВОС зависит, будет ли ей дано разрешение на строительство завода. Об этом говорится в сообщении Министерства природы от 12 декабря 2019 года:

«Вопрос о целесообразности строительства ЦЗ на берегу Рыбинского водохранилища или переносе места должен быть рассмотрен инициатором деятельности (Группа „Свеза“) в ходе проведения оценки воздействия на окружающую среду, в том числе с учетом существующей антропогенной нагрузки и возможного воздействия на особо охраняемые территории».

По совести?

Выходит, что судьба Рыбинского водохранилища, реки Волги и здоровья людей, которые попадут в зону деятельности завода, полностью зависит от совести и честности тех, для кого строительство ЦЗ в приоритете.

Напомним, что «Свеза» уже пыталась оценить воздействие будущего завода на окружающую среду в 2015 году. Отчет готовил институт биологии внутренних вод РАН. В нем сказано, что границы распространения шлейфов загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих фоновые, не будут достигать прибрежных зон крупных населенных пунктов, включая Череповец, и границ Дарвинского заповедника.

Позже, 17 октября 2018 года, тот же институт подготовил другой отчет, по запросу прокуратуры, где сказано, что строительство ЦЗ способно привести к деградации планктонных и бентосных сообществ обширной части акватории, значительно увеличится зона токсичности, которая заденет воды Рыбинска, Тутаева и Ярославля.

Директор Института биологии внутренних вод считает, что правильным стоит считать позднейший документ, сделанный по запросу прокуратуры, так как отчет «Свезы» субъективен и не проходил государственную экологическую экспертизу.

Пока «Свеза» не предоставляла проектную документацию на государственную экологическую экспертизу, но обязана будет это сделать, так как целлюлозный завод относится 1 категории объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Кроме того, Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура вынесла предостережение. Речь шла о том, что заказчик проекта завода должен провести общественное обсуждение не только в Вологодской, но и в Ярославской области. Такие мероприятия обязательны при проектировании объектов наивысшего класса экологической опасности.

«По информации Росводресурсов, на водохозяйственном участке, в пределах которого предполагается строительство ЦЗ, нормативы допустимого воздействия по привносу химических и взвешенных веществ по нефтепродуктам, фосфатам, азоту аммонийному, нитратам, БПК, взвешенным веществам исчерпаны. Кроме того, в настоящее время реализуется федеральный проект „Оздоровление Волги“, который направлен на сохранение и предотвращение загрязнения реки Волга, одной из главных задач которого является трехкратное сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод», — поясняют в министерстве природы РФ.

Чиновники министерства занимают однозначную позицию — строить ЦЗ на берегу Рыбинского водохранилища нельзя и выдача разрешения для сброса сточных вод в этом месте невозможна.

15 ноября Северным межрегиональным управлением Росприроднадзора был проведен рейдовый осмотр береговой полосы и водоохранной зоны Рыбинского водохранилища в месте предполагаемого строительства ЦЗ. На момент осмотра работы по строительству не проводились.

Тем временем, «Свеза» продолжает движение в сторону реализации проекта при активной поддержке правительства Вологодской области. Последнее сохраняет тишину вокруг ситуации с заводом, выделяя деньги из дорожного фонда на строительство подъезда к будущей стройке.

Ранее NewsVo сообщал, что в конце декабря по заказу областных властей выполнены землеустроительные и кадастровые работы для строительства подъезда к будущему заводу.