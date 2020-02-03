Для строительства подъезда к целлюлозному заводу под Череповцом провели землеустроительные и кадастровые работы

Подготовка строительства подъезда к целлюлозному заводу в Рощино Череповецкого района вышла на финишную прямую: по заказу областных властей выполнены землеустроительные и кадастровые работы.

Так, в конце декабря ООО ПИИ «Севзапдорпроект» подготовил комплекс землеустроительных и кадастровых работ в отношении земельных участков, востребованных для строительства линейного объекта регионального значения «Строительство подъезда к инвестиционной площадке промышленно-производственного типа, расположенной в Судском сельском поселении Череповецкого района Вологодской области». Проект межевания уже появился на сайте комитета градостроительства и архитектуры Вологодской области.

Заказчиком землеустроительных работ выступило казенное учреждение Вологодской области «Управление автомобильных дорог Вологодской области». Интересно, что эта закупка не была выложена на сайте госзакупок, информация о ней размещена на сайте "Закупки Вологодской области". Закупка была проведена у единственного поставщика, который предложил выполнить работы за 190 тыс.руб.

Основанием для выполнения комплекса кадастровых работ стала государственная программа Вологодской области «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1100 и план проектно-изыскательских работ.

В документации по планировке территории для строительства линейного объекта регионального значения (подъезда) сказано, что ее подготовку осуществляет предприятие ООО «СВЕЗА-Лес» за счет собственных средств. В проекте межевания территории определено начало строительства трассы, которая находится на территории инвестиционной площадки, судя по кадастру – это мыс Рощино, где планируют разместить ЦК.

В июле прошлого года NewsVo стало известно из собственных источников, что после сентябрьских выборов губернатора в Вологодской области специалисты начнут изыскательные работы на территории будущего целлюлозного комбината в Череповецком районе и примутся за создание проекта этого производства. Кроме этого, на сайте госзакупок в плане закупок №201803302000179001 казенного учреждения Вологодской области «Управления автомобильных дорог Вологодской области» еще 16 ноября 2018 года была размещена позиция 034 под названием «Строительство подъезда к инвестиционной площадке промышленно-производственного типа в Судском сельском поселении Череповецкого района Вологодской области». Срок осуществления закупки с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2020. Стоимость работ по контракту - 3 млн рублей.



При этом в самом правительстве все еще молчат по поводу строительства ЦК, говоря, что с ним ничего не решено. Тем не менее, хлопоты вокруг строительства подъезда к инвестиционной площадке продолжаются. Напомним, что сведения, касающиеся экологии, не могут быть засекречены, согласно закону РФ «О государственной тайне»