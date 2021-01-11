В Соколе открыли новую школу

11.01.2021 [Общество]

11 января новая школа в Соколе приняла учеников. Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. 

— В первый учебный день нового 2021 года открыли для детей школу № 9 г. Сокола. Это образовательный, культурный и спортивный центр не только города и района, но и всей Вологодчины. Школа третьего тысячелетия. Открытие помогло значительно сократить количество учеников второй смены. В школе будет учиться более пятисот ребят, — пишет Кувшинников. 

Как ранее сообщал NewsVo, школу в Соколе планировали построить еще к 2019 году, однако позже сроки по неизвестным причинам перенесли. В феврале работы по возведению здания начало ЗАО «Горстройзаказчик» из Вологды. Сумма контракта — 618,7 млн рублей. 1 сентября 2020 года в школу уже должны были пойти дети.

О том, что строители отстают от графика на четыре месяца, пресс-служба губернатора сообщала еще в декабре 2019 года. Тогда подрядчик пообещал областным властям выполнить все работы в срок. Отставание констатировал и начальник департамента строительства Дмитрий Буслаев, выехав на стройку в марте 2020 года. Весной глава района Юрий Васин заявил, что отставание «устранимо» и школа будет сдана в срок. 

Но открытие перенесли на 5 октября, как пояснил губернатор, из-за того, что пандемия коронавируса помешала вовремя привезти в учреждение всё необходимое оборудование. Позже стало известно, что и к этой дате школа детей принять не сможет — по словам чиновников, проблемы с приемкой здания возникли из-за изменения законодательства о пожарной безопасности. 

Тэги: школы

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