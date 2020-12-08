Новая школа в Соколе примет детей в январе 2021 года

В Соколе 8 декабря подписали разрешение на ввод в эксплуатацию нового здания школы №9 имени Веры Власовой. Оно состоит из нескольких блоков – для начальной, средней и старшей школ. Кроме учебных кабинетов, рассчитанных на более 500 учеников, есть два спортивных зала, столовая и пищеблок, мастерские для уроков труда, библиотека. Школа оснащена и современным оборудованием.

«У ребят есть современные мастерские, где их с пятого класса будут приучать работать с деревом, металлом. Они смогут получать практические навыки. Девочки тоже будут приходить в мастерские во время внеклассных занятий. В будущем мы планируем делать проекты, которые в дальнейшем украсят школу», - рассказала директор школы №9 Татьяна Куфарева.

В отдельном здании расположен бассейн. С основным корпусом его соединяет наземный отапливаемый переход. В бассейне предусмотрены две чаши: для обучающихся младших классов и основная чаша. Спортивные занятия будут проходить и на стадионе около школы. Здесь есть футбольное поле с искусственным травяным покрытием, универсальная площадка для игры в волейбол и баскетбол в летнее время. Зимой ее планируется заливать льдом, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

Начало учебного процесса в новом здании школы при благоприятной эпидобстановке планируется с января 2021 года.

Как ранее сообщал NewsVo, школу в Соколе планировали построить еще к 2019 году, однако позже сроки по неизвестным причинам перенесли. В феврале работы по возведению здания начало ЗАО «Горстройзаказчик» из Вологды. Сумма контракта — 618,7 млн рублей. 1 сентября 2020 года в школу уже должны были пойти дети.

О том, что строители отстают от графика на четыре месяца, пресс-служба губернатора сообщала еще в декабре 2019 года. Тогда подрядчик пообещал областным властям выполнить все работы в срок. Отставание констатировал и начальник департамента строительства Дмитрий Буслаев, выехав на стройку в марте 2020 года. Весной глава района Юрий Васин заявил, что отставание «устранимо» и школа будет сдана в срок.

Но открытие перенесли на 5 октября, как пояснил губернатор, из-за того, что пандемия коронавируса помешала вовремя привезти в учреждение всё необходимое оборудование. Позже стало известно, что и к этой дате школа детей принять не сможет - по словам чиновников, проблемы с приемкой здания возникли из-за изменения законодательства о пожарной безопасности.