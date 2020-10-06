К новой школе в Соколе заасфальтировали дорогу

В Соколе завершились работы по асфальтированию подъездов к новой школе на улице Строителей. Сейчас дорожники завершают благоустройство прилегающей к образовательному учреждению территории.

— В соответствии с муниципальным контрактом, помимо проезжей части, в асфальт оделся тротуар с правой стороны дороги, а также пешеходные дорожки по углам многоквартирных домов, оборудованы парковка для автомобилей и подход к библиотеке. Дорога имеет Т-образную форму. Новый асфальт состыкован с одной стороны с площадью перед зданием школы, с другой — примыкает к дворовым территориям, которые в этом году были отремонтированы по проекту «Комфортная городская среда» партии «Единая Россия», — сообщает ресурс администрации Сокольского района «Сокол.Инфо».

О том, что на подъездах к новой школе в грязи тонут машины, в конце августа редакцию NewsVo сообщил бизнесмен, депутат Законодательного собрания Вологодской области Владимир Сверчков. По мнению парламентария, дорогу к школе могли обустроить и раньше.

Как ранее писал NewsVo, школу в Соколе планировали построить еще к 2019 году, однако позже сроки по неизвестным причинам перенесли. В феврале 2019 года работы по возведению здания начало ЗАО «Горстройзаказчик» из Вологды. Сумма контракта — 618,7 млн рублей. 1 сентября 2020 года в школу уже должны были пойти дети. Но открытие перенесли на 5 октября, как пояснил губернатор, из-за того, что пандемия коронавируса помешала вовремя привезти в учреждение всё необходимое оборудование. Тем не менее, и в этот срок уложиться не получилось.