В Соколе возле строящейся школы в грязи тонут машины

31.08.2020 [Общество]
В Соколе возле строящейся школы в грязи тонут машины

К новой школе в Соколе не асфальтировали дорогу — машины тонут в грязи. Фотографии с места в редакцию NewsVo прислал бизнесмен, депутат Законодательного собрания Вологодской области Владимир Сверчков.

— Это дорога рядом со школой, к ней она подходит. Я там реально сегодня застрял — решил посмотреть, что там происходит, как депутат Законодательного собрания. Такой они бардак там развели. Зато к дому главы района, который от школы в 300 метрах, к квартире его, асфальт отлично проложен. А у школы они не могли благоустроить дорогу, - говорит Сверчков.

Строительство школы не закончили к 1 сентября, поэтому решили, что откроют ее к 5 октября. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что не успели установить и поставить все оборудование.

— Хорошо, оборудование не успели поставить, понятно, но ведь это не мешало им сделать нормальную дорогу к школе, — возмущается депутат.

Ранее NewsVo сообщал, что в Сокольском районе отремонтировали дорогу в селе Архангельское за 15 миллионов рублей. Местные жители обратили внимание на то, что проезжую часть привели в порядок там, где люди ожидали это увидеть меньше всего — у участка тещи главы района Юрия Васина. Тем не менее, в селе Архангельском ни к школе, ни к ФАПу, ни к библиотеке дорогу не заасфальтировали до сих пор. 

Тэги: школа
Фото Владимира Сверчкова

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