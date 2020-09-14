Вологодского оппозиционера Евгения Доможирова вызвали на допрос из-за ролика о сквере на улице Ярославской

Лидеру вологодского «Движения Вместе» Евгению Доможирову выдали повестку о вызове его в полицию на допрос в качестве подозреваемого по делу, возбужденному по 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Со слов дознавателя, причиной разбирательства стал ролик, который посвящён скандалу с вырубкой деревьев на Ярославской улице в Вологде.

— Всё это из разряда борьбы #ЗаСквер в Вологде и продолжение давления на меня, — написал оппозиционер на своей странице в Twitter.

Вы не поверите, но!

У меня намечается новое уголовное дело.

Вызывают подозреваемым по 319 УК РФ

Со слов дознавателя за ролик, где я назвал чиновников скотами и сравнил с фашистами https://t.co/XKXh1l3lOS

Всё это из разряда борьбы #ЗаСквер в Вологде и продолжение давления на меня pic.twitter.com/gWG02yhwhb — Евгений Доможиров (@Domozhiroff) September 14, 2020

Как ранее сообщал NewsVo, видео было размещено в группе «Движения вместе» ВКонтакте 1 мая. Днём ранее в сквере на Ярославской улице, который 20 лет назад высаживали ветераны Великой отечественной войны, вырубили деревья.

«Их спилили 30 апреля, в годовщину самоубийства Гитлера. В этом ролике мы сравнили, по сути дела, поведение лицемеров Кувшинникова и Воропанова с фашистским. Фашисты уничтожали наших прадедов и дедов, а эти уничтожают память о них», — ранее пояснил Евгений Доможиров NewsVo посыл этого ролика.

В видео также фигурирует фото начальника областного УМВД Виктора Пестерева и некоторых его подчиненных. Доможиров упоминает слова "оккупанты", "скоты".

Ранее NewsVo сообщал, что за этот же ролик оппозиционера оштрафовали за пропаганду фашизма.

Активное противостояние между вологжанами и подрядной организацией на месте строительства детского сада на Ярославской идёт с весны 2020 года. Есть даже пострадавшие. Люди предлагают властями перенести строительство детсада от домов № 34 и 36 на соседние свободные участки в микрорайоне, либо построить его на улице Разина, а территорию сквера в их дворе сделать рекреационной зоной. Кроме того, там хотят благоустроить сквер 75-летия победы.