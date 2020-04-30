В сквере на улице Ярославской в Вологде начали пилить деревья

30 апреля в сквере на улице Ярославской в Вологде, где собираются строить детский сад, начали спиливать деревья. Об этом местные жители сообщают в группе «Сквер Ярославская 34».

— Вот спилили клен, разносят его по частям.

Активисты также обращают внимание на то, что многие деревья в сквере были посажены 1990-е годы — с участием ветеранов Великой Отечественной войны там была заложена Аллея памяти.

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— Позже детьми школ и педагогами высаживались плодовые деревья, которые для вологжан в своем питомнике выращивал Андрюшин Виталий Яковлевич. Он говорил: « Пусть каждое мое дерево будет расти в честь погибших в годы Великой Отечественной войны», — сообщается в группе сквера.

Всего, согласно проекту, на месте строительства садика будет спилено более десятка деревьев.

За происходящим вологжане наблюдают из окон своих квартир — место будущей строки обнесли забором, на который повесили объявление о том, что машины рядом с ним ставить запрещено. При этом рядом с забором парковка жилого дома.

Администрация Вологды заключила госконтракт на строительство детсада на улице Ярославской с ООО «Базис ЛТД» 21 апреля. Стоимость работ — 199,7 млн рублей, начать их фирма должна была с 1 мая. Проезды техники к месту строительства должны были согласовать с местными жителями, но они говорят, что этого сделано не было. Вологжане готовят обращения в суд и надеются с помощью исков остановить стройку.

Местные жители предложили властям перенести строительство детсада от домов № 34 и 36 на соседние свободные участки в микрорайоне, либо построить его на улице Разина, а территорию сквера в их дворе сделать рекреационной зоной. Кроме того, там хотят благоустроить сквер 75-летия победы.

Утром 27 апреля возле домов № 34 и 36 на улице Ярославской, в зеленой зоне, на месте которой собираются построить детский сад, вновь появилась строительная техника. Трактор пытался проехать к месту будущей стройплощадки, дорогу ему преграждали защитники сквера. Кроме того, началось возведение забора по периметру будущей стройплощадки.

28 апреля трактор уже заехал на территорию сквера, а рабочие демонтировали контейнерную площадку. Кроме того, как сообщают местные жители, строители разрушили пешеходную дорожку через зеленую зону.

Движение «Вместе» также обнаружило признаки фотомонтажа на схеме согласования управляющими компаниями проездов, вырубки деревьев, установки дорожных знаков и всего, что связано со смежными земельными участками домов № 36 и 38 по улице Ярославской: