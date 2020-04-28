Строительство детсада на улице Ярославской предусмотрели допсоглашением между Минпросвещения и правительством Вологодской области

Администрация Вологды опровергает информацию о том, что нового детсада на улице Ярославской нет в соглашении Минпросвещения и правительства Вологодской области о строительстве детских дошкольных учреждений.

В редакцию NewsVo 28 апреля поступило письмо-требование из правового управления администрации города Вологды (см. файлы в галерее под новостью). В нем говорится, что в последнем абзаце размещенной на нашем сайте новости от 27 апреля «В сквере на улице Ярославской в Вологде задержали Евгения Доможирова» содержится недостоверная информация, а именно:

«Действующим генпланом города садик в этом месте не предусмотрен — для дошкольных учреждений выделены другие места в этом районе. В соглашении между Минпросвещения и правительством Вологодской области о финансировании строительства детсадов в 2019-2021 гг., которое было подписано 9 февраля 2019 года, этого дошкольного учреждения также нет».

Так, по данным городской администрации, софинансирование из бюджетов Российской Федерации строительства детсада на 220 мест с бассейном на улице Ярославской было предусмотрено принятыми в апреле 2020 года допсоглашениями к соглашению между Министерством просвещения РФ и правительством Вологодской области от 9 февраля 2019 года.

Администрация Вологды также заявляет, что на спорной территории предусмотрена возможность строительства детсада, поскольку, согласно генплану 2014 года, она входит в территориальную зону Ж-3 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами». В этой зоне допускается использование «Дошкольное, начальное и среднее общее образование».

Положением о территориальном планировании, входящем в состав генерального плана, предусмотрено строительство дошкольной образовательной организации на 200 мест южнее ул. Ярославской, западнее ул. Молодежной. Согласно Правилам землепользования и застройки города Вологды, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), указанный земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-3 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами», градостроительные регламенты которой предусматривают разрешенное использование «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» и предельные параметры для строительства объекта дошкольного образования. Согласно нормам Градостроительного кодекса РФ указанные документы территориального планирования не могут содержать конкретного указания на земельный участок, в границах которого может располагаться объект, поскольку являются документами планируемого развития города. Соответственно, указанные документы содержат положения, которые позволяют осуществлять строительство детского сада на территории, в границы которой входит земельный участок по ул. Ярославской, - сообщается в письме правового управления администрации Вологды.

В администрации также отмечают, что проектная документация садика прошла госэкспертизу, что "подтверждает соблюдение всех требований, предъявляемых к строительству таких объектов, в том числе генеральному плану городского округа и Правилам землепользования и застройки города Вологды".



Ранее NewsVo сообщал, что администрация Вологды заключила госконтракт на строительство детсада на улице Ярославской с ООО «Базис ЛТД» 21 апреля. Стоимость работ — 199,7 млн рублей, начать их фирма должна была с 1 мая, однако работы уже ведутся.

Местные жители против - они предложили властям перенести строительство детсада от домов № 34 и 36 на соседние свободные участки в микрорайоне, либо построить его на улице Разина, а территорию сквера в их дворе сделать рекреационной зоной. Кроме того, там хотят благоустроить сквер 75-летия победы.