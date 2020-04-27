В сквере на улице Ярославской в Вологде задержали Евгения Доможирова

27.04.2020 [Общество]

В сквере на улице Ярославской в Вологде задержали лидера движения «Вместе» Евгения Доможирова, который вместе с жителями выступает против застройки зеленой зоны. Полицейский составил на мужчину протокол за нарушение режима самоизоляции, хотя Доможиров пояснил, что находится там как журналист интернет-издания «Позиция».Из-за того, что активист не смог предъявить пропуск, выданный администрацией города, полицейские дали ему 15 минут на то, чтобы он уехал домой, однако тот остался в сквере. После этого Евгения Доможирова увели в патрульную машину - за неповиновение сотрудникам полиции.

Скриншот трансляции движения "Вместе"

Ранее NewsVo сообщал, что утром 27 апреля возле домов №34 и 36 на улице Ярославской, в зеленой зоне, на месте которой собираются построить детский сад, вновь появилась строительная техника. Трактор уже дважды пытался проехать к месту будущей стройплощадки, дорогу ему преграждают местные активисты. Кроме того, началось возведение забора по периметру будущей стройплощадки.

Администрация Вологды заключила госконтракт на строительство детсада на улице Ярославской с ООО «Базис ЛТД» 21 апреля. Стоимость работ — 199,7 млн рублей, начать их фирма должна была с 1 мая. Проезды техники к месту строительства должны были согласовать с местными жителями, они говорят, что этого сделано не было. 

- Подрядчик в праве начать свою деятельность после подписания муниципального контракта № К-31/2020 "Выполнение работ по строительству детского сада (с бассейном) на 220 мест по ул. Ярославская города Вологды" и получения разрешения на строительство, то есть с 22 апреля 2020 года. Согласно п. 4.2.3. настоящего контракта подрядчик имеет право досрочно выполнить работы, предусмотренные Графиком выполнения работ, с досрочной приемкой и оплатой только с согласия Заказчика при наличии доведенных до Заказчика на соответствующий период досрочного выполнения работ лимитов бюджетных обязательств, - сообщили NewsVo в пресс-службе городской администрации. 

Местные жители против - они предложили властям перенести строительство детсада от домов № 34 и 36  на соседние свободные участки в микрорайоне, либо построить его на улице Разина, а территорию сквера в их дворе сделать рекреационной зоной. Кроме того, там хотят благоустроить сквер 75-летия победы.

Действующим генпланом города садик в этом месте не предусмотрен — для дошкольных учреждений выделены другие места в этом районе. В соглашении между Минпросвещения и правительством Вологодской области о финансировании строительства детсадов в 2019-2021 гг., которое было подписано 9 февраля 2019 года, этого дошкольного учреждения также нет. 

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