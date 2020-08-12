Оппозиционера Евгения Доможирова оштрафовали в Вологде за пропаганду фашизма

Суд оштрафовал вологодского оппозиционного политика Евгения Доможирова за пропаганду фашизма. Полиция усмотрела её признаки в ролике, который посвящён скандалу с вырубкой деревьев на Ярославской улице в Вологде. Никакой экспертизы, которая бы давала оценку этого ролика на предмет пропаганды чего-либо, не проводилось.

Речь идёт о видео, размещённом в группе «Движения вместе» ВКонтакте 1 мая. Днём ранее в сквере на Ярославской улице, который 20 лет назад высаживали ветераны Великой отечественной войны, вырубили деревья.

«Их спилили 30 апреля, в годовщину самоубийства Гитлера. В этом ролике мы сравнили, по сути дела, поведение лицемеров Кувшинникова и Воропанова с фашистским. Фашисты уничтожали наших прадедов и дедов, а эти уничтожают память о них», — пояснил Евгений Доможиров NewsVo посыл ролика.

В материалах дела за подписью начальника отдела ЦПЭ УМВД РФ по Вологодской области майора полиции Е. А. Гудкова об этом видео говорится, в частности, следующее:

«На обложке видеозаписи изображены мэр Вологды Воропанов С. А. и губернатор Вологодской области Кувшинников О.А., на которых одеты головные уборы, предположительно фуражки военнослужащих фашисткой Германии, времен 2 Мировой войны. На фуражках имеется символика, вооруженных сил фашистской Германии» (сохранена орфография и пунктуация оригинала, курсив NewsVo — ред.).

Из рапорта майора полиции Н. Н. Мамулашвили следует, что он обнаружил в данном видео демонстрацию «нацистской (фашистской) свастики, атрибутики и символики, что образует состав административного правонарушения». Рапорт датирован 16 мая.

О возбуждении дела по статье 20.3 КоАП Евгений Доможиров узнал меньше недели назад. По мнению оппозиционера, в материалах нет доказательств его виновности.

«В деле Мамулашвили рассказывает, что в ролике размещена свастика — ни одного элемента свастики там нет. В листе дела сказано, что ЦПЭшник Гудков основывается на предположении. В самом деле нет даже экспертизы, которую принято проводить по таки делам. Более бредового дела я не видел», — рассказал NewsVo политик.

Дело рассматривалось в Вологодском городском суде. Судья Александра Зайцева признала Евгения Доможирова виновным. В качестве наказания она назначила 2 000 рублей штрафа.

Сам Доможиров считает, что истинной целью этого процесса был недопуск его к предстоящим выборам (слово выборы Евгений просит указывать в кавычках, поскольку не считает трёхдневное голосование демократической процедурой). Людям, привлечённым к ответственности за это правонарушение, запрещено куда-либо баллотироваться в течение года. Решение суда он будет обжаловать.

Активное противостояние между вологжанами и подрядной организацией на месте строительства детского сада на Ярославской идёт с весны 2020 года. Есть даже пострадавшие. Люди предлагают властями перенести строительство детсада от домов № 34 и 36 на соседние свободные участки в микрорайоне, либо построить его на улице Разина, а территорию сквера в их дворе сделать рекреационной зоной. Кроме того, там хотят благоустроить сквер 75-летия победы.