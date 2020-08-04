В Вологодской области завершились летние замеры накапливаемого мусора

Летние замеры накапливаемого мусора завершились в Вологодской области. Они проводились в Устюженском, Кирилловском, Вологодском, Сокольском районах, а также в Череповце и Вологде, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Инструментальные замеры массы, объема и морфологического состава твердых коммунальных отходов проведены с использованием поверенного оборудования на 62 контейнерных площадках. В каждом муниципальном образовании работа по «замерам» велась 7 дней подряд и будет продолжена на этих же площадках еще в «осенний» сезон, - пояснила заместитель начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Зелинская. – Замеры по сезону «весна» перенесены на 2021 год в связи с действовавшими этой весной ограничительными мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции».

Следующий этап проведения замеров – сезон «осень» - сентябрь 2020 года. Чиновники говорят, что дополнительные инструментальные замеры необходимы для более глубокой дифференциации нормативов накопления ТКО для категории «Домовладения». Нормативы будут установлены для многоквартирных и индивидуальных домов.

В пресс-службе отмечают, что выбор контейнерных площадок для проведения замеров проводился органами местного самоуправления с учетом мнения общественности. По словам чиновников, информация о начале проведения работ по инструментальным измерениям по каждому муниципалитету размещается на официальном сайте департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области и в группе департамента в социальной сети «ВКонтакте». NewsVo обратил внимание, что чиновники в этих сообщениях не указывают адреса контейнерных площадок, на которых будут идти замеры, а пишут только дату, место и время проведения "организационного совещания по проведению замеров". В Вологде оно состоялось утром 16 июля, как после его проведения можно было присоединиться к контролю над проведением исследования, неясно.

Ранее NewsVo сообщал, что замеры выполняются в рамках госконтракта департамента ТЭК с ООО «Большая Тройка» из Москвы. Стоимость контракта - 8,36 млн рублей. Ранее правительство области заключило аналогичный госконтракт с АНО «Институт развития регионов», он обошелся бюджету в 11,9 млн рублей. Со стороны правительства области его подписывал начальник департамента ТЭК и ТР Антон Стрижов. Однако прокуратура выяснила, что институт эти работы не выполнил, а деньги получил. То есть необходимые для установки норматива по вывозу мусора в Вологодской области исследования в реальности не проводились. К слову, о возврате этих 11,9 млн рублей в бюджет не сообщалось. В январе 2020 года по факту хищения денег, выделенных из бюджета области на разработку территориальной схемы обращения с ТКО, возбудили уголовное дело.