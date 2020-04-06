Весенние замеры накапливаемого мусора в Вологодской области перенесут из-за коронавируса

06.04.2020 [Общество]

В Вологодской области из-за угрозы распространения коронавируса проведение работ по инструментальным замерам накопления твердых коммунальных отходов в весенний период переносится.  Об этом сообщает департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования.

— Проведение замеров для дифференциации нормативов накопления ТКО по сезону «весна» в Вологодском, Сокольском, Устюженском, Кирилловском районах и в городах Вологда и Череповец, ранее запланированное с 6 апреля 2020 года, переносится в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области, — говорится в сообщении.

Чиновники обещают опубликовать новые даты проведения замеров, когда они станут известны, на сайте департамента, а также в группе в соцсети «ВКонтакте».

Ранее NewsVo сообщал, что замеры выполняются в рамках госконтракта департамента ТЭК с ООО «Большая Тройка» из Москвы. Они будут проводиться по сезонам до 2 декабря 2020 года, стоимость контракта - 8,36 млн рублей. Ранее правительство области заключило аналогичный госконтракт с АНО «Институт развития регионов», он обошелся бюджету в 11,9 млн рублей. Со стороны правительства области его подписывал начальник департамента ТЭК и ТР Антон Стрижов. Однако прокуратура выяснила, что институт эти работы не выполнил, а деньги получил. То есть необходимые для установки норматива по вывозу мусора в Вологодской области исследования в реальности не проводились. К слову, о возврате этих 11,9 млн рублей в бюджет не сообщалось.

Тэги: ТКО, вывоз мусора
Сюжет: Тариф на вывоз мусора

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