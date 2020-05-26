81-летний житель Шексны с подтвержденным COVID-19 скончался в моногоспитале Череповца

81-летний житель Шексны с подтвержденным коронавирусом скончался в моногоспитале Череповца в ночь на 26 мая.
«Всего с начала эпидемии в госпитале скончались шесть коронавирусных пациентов. Все они иногородние. На 26 мая у нас лежат 158 пациентов. Из них 12 детей 10—12 лет. На аппарате ИВЛ только одна женщина, еще четверо нуждаются в кислородном лечении», — рассказал официальному сайту Череповца главврач медучреждения Андрей Погодин.
Ранее NewsVo сообщал, что 25 мая в череповецком коронавирусном госпитале умер 73-летний житель Череповецкого района.
Первый случай смерти пациента с коронавирусом в регионе был зафиксирован 5 мая: в госпитале Череповца скончалась 67-летняя женщина из Великого Устюга с подтвержденным COVID-19. 6 мая стало известно о смерти 25-летнего человека с коронавирусом из Вологды. 14 мая в коронавирусном госпитале скончалась 44-летняя жительница Вологды, 22 мая стало известно о смерти 70-летней вологжанки c СOVID-19.