81-летний житель Шексны с подтвержденным COVID-19 скончался в моногоспитале Череповца

81-летний житель Шексны с подтвержденным коронавирусом скончался в моногоспитале Череповца в ночь на 26 мая.

«Всего с начала эпидемии в госпитале скончались шесть коронавирусных пациентов. Все они иногородние. На 26 мая у нас лежат 158 пациентов. Из них 12 детей 10—12 лет. На аппарате ИВЛ только одна женщина, еще четверо нуждаются в кислородном лечении», — рассказал официальному сайту Череповца главврач медучреждения Андрей Погодин.