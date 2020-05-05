У скончавшейся в коронавирусном госпитале Череповца пациентки были сопутствующие заболевания

05.05.2020 [Общество]

Пресс-служба губернатора Вологодской области сообщила подробности ситуации со скончавшейся в коронавирусном госпитале Череповца пациенткой. 

Выяснилось, что 67-летняя женщина поступила в медучреждение с диагнозом двусторонняя пневмония средней степени тяжести. Через несколько дней ее состояние ухудшилось: женщина находись в медикаментозной коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи боролись за жизнь пациентки почти две недели, однако утром 5 мая она умерла.

— Окончательная причина смерти будет установлена экспертами чуть позже. Отмечается, что помимо коронавирусной инфекции у пациентки имелся целый ряд сопутствующих заболеваний, в числе которых артериальная гипертензия и сахарный диабет, — сообщает пресс-служба.

В департаменте здравоохранения области отмечают, что после необходимых патологоанатомических исследований тело погибшей женщины будет передано родственникам. Виду особой эпидемиологической опасности процедура захоронения будет проведена в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. К участию в церемонии будет допущено минимальное количество людей. Автотранспорт и лица, непосредственно участвующие в захоронении, пройдут дополнительные процедуры санобработки.

ИА "Ранпресс" пишет, что пенсионерка заразилась коронавирусом от мужа своей внучки, который вместе с супругой приехал в Великий Устюг в отпуск из Москвы. В столице мужчина работал на "скорой", а также фитнес-тренером. И у него, и у его жены позже подтвердился коронавирус, режим самоизоляции по приезду в Вологодскую область они не соблюдали. 

Как ранее сообщал NewsVo, по данным на утро 5 мая, диагноз COVID-19 подтвержден у 236 жителей области, пять из которых в тяжелом состоянии, четверо – на ИВЛ. За сутки в Вологодской области выявили четыре новых случая коронавируса в Вологде, по одному  — в Кичменгско-Городецком и Бабушкинском районах. 

Тэги: коронавирус, гибель человека
Сюжет: Пандемия коронавируса

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