Шесть новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили четыре новых случая коронавируса в Вологде, по одному — в Кичменгско-Городецком и Бабушкинском районах. Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор Олег Кувшинников.

По данным на утро 5 мая, в Череповце 85 случаев коронавируса, в Вологде — 93, в Шекснинском районе — 6, в Великоустюгском районе — 8, в Нюксенском районе — 3, в Кадуйском районе — 2, в Вологодском районе — 8, в Череповецком районе — 3, в Грязовецком — 10, в Кичменгско-Городецком районе — 3, в Кирилловском районе — 4, в Никольском районе — 2, в Усть-Кубинском — 4, в Бабушкинском — 2, по одному в Устюженском, Тотемском, Сокольском районах. С начала эпидемии выздоровело 82 человека (плюс пять за минувшие сутки).

— В моногоспитале 32 пациента, в их числе пять детей. Четыре человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Это пациенты 25, 28, 43 и 56 лет, — сообщает на своей странице в соцсети мэр Череповца Вадим Германов.

Ранее NewsVo сообщал, что в череповецком моногоспитале скончалась 67-летняя пациентка с коронавирусом. Ее доставили из Великоустюгского района. Последние 10 дней женщина находилась на аппарате искусственной вентиляции легких, в медикаментозной коме.