В Череповце умерла 67-летняя женщина с коронавирусом

05.05.2020 [Общество]

В Вологодской области первый случай гибели пациента с коронавирусом. Это 67-летняя женщина из Великого Устюга, проходившая лечение в моногоспитале Череповца.

-  Последние 10 дней пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, находилась в медикаментозной коме, - сообщил на своей странице в соцсети мэр Череповца Вадим Германов.

Сейчас в череповецком коронавирусном госпитале 32 пациента, из них пять детей. Четыре человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Это пациенты 25, 28, 43 и 56 лет.

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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