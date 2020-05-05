В Череповце умерла 67-летняя женщина с коронавирусом

В Вологодской области первый случай гибели пациента с коронавирусом. Это 67-летняя женщина из Великого Устюга, проходившая лечение в моногоспитале Череповца.

- Последние 10 дней пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, находилась в медикаментозной коме, - сообщил на своей странице в соцсети мэр Череповца Вадим Германов.

Сейчас в череповецком коронавирусном госпитале 32 пациента, из них пять детей. Четыре человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Это пациенты 25, 28, 43 и 56 лет.