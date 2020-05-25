73-летний житель Череповецкого района с подтвержденным коронавирусом скончался в моногоспитале

25.05.2020 [Общество]

25 мая в коронавирусном госпитале Череповца скончался 73-летний мужчина с подтвержденным COVID-19.  

— Житель Череповецкого района был госпитализирован в моногоспиталь Череповца 22 мая в тяжелом состоянии. Его подключили к кислородотерапии, была оказана необходимая медицинская помощь. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось, — сообщает сайт регионального правительства. 

Оперативный штаб приносит соболезнования родным и близким.

Ранее NewsVo сообщал, что 5 мая в госпитале Череповца скончалась 67-летняя женщина из Великого Устюга с подтвержденным COVID-19.  6 мая стало известно о смерти 25-летнего человека с коронавирусом из Вологды.  14 мая в коронавирусном госпитале скончалась 44-летняя жительница Вологды, 22 мая стало известно о смерти 70-летней вологжанки c СOVID-19.

Тэги: коронавирус

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