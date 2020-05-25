73-летний житель Череповецкого района с подтвержденным коронавирусом скончался в моногоспитале

25 мая в коронавирусном госпитале Череповца скончался 73-летний мужчина с подтвержденным COVID-19.

— Житель Череповецкого района был госпитализирован в моногоспиталь Череповца 22 мая в тяжелом состоянии. Его подключили к кислородотерапии, была оказана необходимая медицинская помощь. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось, — сообщает сайт регионального правительства.