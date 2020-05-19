В моногоспитале Череповца прокомментировали смерть 44-летней вологжанки с подтвержденным COVID-19

В моногоспитале Череповца прокомментировали смерть 44-летней жительницы Вологды с почечной недостаточностью и подтвержденным коронавирусом. Женщина скончалась 14 мая.

«Женщина была в тяжелом состоянии. Гемодиализ в Череповце ей был сделан. Вскрытие показало, что пациентка умерла от сердечной недостаточности, вызванной основным заболеванием. Пациентка с 2014 года получала гемодиализ, понятно, что были серьезные осложнения, очень серьезная стадия хронической почечной недостаточности. Она поступила в моногоспиталь 11 мая, умерла 14 мая, то есть у нас были три дня, — пояснил официальному сайту Череповца главный врач больницы Андрей Погодин.

Погодин также отметил, что сейчас в моногоспитале находятся еще два пациента на гемодиализе, все нужное лечение они получают.

Ранее NewsVo сообщал, что 44-летняя женщина проходила лечение в вологодском центре гемодиализа «Бодрость». Там обнаружен очаг коронавируса. В понедельник, 11 мая, вологжанку отправили на лечение в Череповецкий моногоспиталь, а в ночь на 14 мая она оказалась в реанимации. Родственники погибшей предполагали, что ее состояние ухудшилось из-за не проведенной процедуры гемодиализа, однако в департаменте здравоохранения эту информацию опровергают.