44-летняя жительница Вологды умерла в коронавирусном госпитале в Череповце

В коронавирусном госпитале в Череповце умерла 44-летняя жительница Вологды. Об этом со ссылкой на родственников погибшей сообщает газета «Премьер». По данным издания, женщина могла заразиться COVID-19, когда проходила проходила процедуру гемодиализа.

Как сообщила журналистам сестра умершей — Наталья, в понедельник, 11 мая, вологжанку отправили на лечение в Череповецкий моногоспиталь, а в ночь на 14 мая она оказалась в реанимации.

«Около 16:00 нам позвонили из госпиталя и сообщили, что сестра скончалась», — сказала нам Наталья.

При этом, по её словам, вологжанка остро нуждалась в подключении к аппарату гемодиализа, была ли эта услуга оказана, родственники не знают.

По словам Натальи, последний раз гемодиализ её сестре делали в субботу, 9 мая, а в понедельник, как только у женщины обнаружили COVID-19, её отвезли в Череповец.

«Она инвалид первой группы, и ей необходимо было делать гемодиализ три раза в неделю, но в Череповце этого не сделали, — сказала она. — Когда я общалась со своей сестрой по видеозвонку, было заметно, что состояние у неё очень плохое. Ей сейчас могут написать диагноз „коронавирус“, но я считаю, что это будет неправда, потому что ей фактически не оказали нужную помощь».

В коронавирусном госпитале Череповца «Премьеру» подтвердили информацию о смерти пациентки и сообщили, что точную причину произошедшего установит вскрытие.

Ранее NewsVo сообщал, что 12 мая департамент здравоохранения Вологодской области сообщил, что новая коронавирусная инфекция выявлена у двух пациентов и трех сотрудников отделения гемодиализа ООО "Бодрость" в Вологде. Отделение закрыли на карантин.